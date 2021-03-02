Воскресное ЧП

«Отсиживаясь в кабинете, невозможно добиться хороших показателей», – считает глава администрации района Айдар Базгудинов и в плотном графике встреч и совещаний находит время посещать предприятия, встречаться с жителями, решать дальнейшие планы сотрудничества непосредственно на месте. И даже в выходные он лично курирует ЧП, если таковые случаются.

Так, например, в прошлое воскресенье в 9 утра произошло повреждение на трубопроводе теплосети. По этой причине была отключена котельная. Даже за небольшой промежуток времени горожане начали писать обращения на официальной странице главы с вопросами.

Хотя место утечки определили быстро, четыре дома остались без отопления на весь день. Глава района незамедлительно прибыл на место аварии, общался с жителями, держал в курсе и тех, кто обращался онлайн.

«Несмотря на то, что все инженеры обслуживающих организаций, представители ресурсоснабжающей компании были на месте, работы затянулись. Сложно было определить участок, так как снизу трубы коррозия «съела» металл. Пришлось менять несколько отводов, чтобы предотвратить следующие аварии», – написал он в Инстаграм. Тут же реагировал на комментарии, которые появлялись под постом.

Рабочие трудились в течение всего дня и около шести вечера в социальных сетях начали появляться посты: «Спасибо огромное, что помните и приходите к нам на помощь, когда без нее не обойтись!», «Спасибо, стало тепло!», «Оперативно сработали».

Кроме этого, на прошлой неделе Айдар Базгудинов проверял вывоз твердых коммунальных отходов предприятием «Спецавтохозяйство».

– В систему «Инцидент-менеждмент» поступило несколько сообщений о том, что не опустошаются контейнеры. Были жалобы, что стало некуда складировать мусорные пакеты. В связи с повышением цен на эту услугу, считаю, что жители не должны испытывать такого дискомфорта, – говорит Айдар Рафаилевич.

На месте оказалось, что мусор вывезли согласно графику, а контейнеры заполнены большим количеством строительных остатков, который жители должны утилизировать самостоятельно.

Контролировать полноту и качество вывоза мусора помогает система «ТКО-Башкортостан». В ней отображаются все контейнерные площадки без исключения, а также процесс мешкового сбора мусора. Сотрудник МУП «САХ» делает фотофиксацию и ведет график вывоза по каждой площадке. Благодаря такому контролю серьезных сбоев возникать не должно.

В процессе объезда глава района обратил внимание на состояние нескольких контейнерных площадок. Так, например, на ул. Якуба Коласа, 141 урны расположены с соблюдением санитарных норм – в задней части двора, далеко от детских и спортивных площадок, но в то же время в шаговой доступности от дома. Отведенная площадка под них тоже соответствует требованиям, а вот состояние урн оставляет желать лучшего – большие металлические емкости с выцветшей краской, без пометок об обслуживающем предприятии. Здесь необходимо совместно с обслуживающей компанией проработать вопрос обновления площадок для сбора мусора.

– Весь мир переходит на раздельный сбор мусора, а тут все свалено в кучу. Старые, громоздкие урны ушли в историю, их место занимают компактные, вполне симпатичные разноцветные. Надеюсь, нам удастся найти общий язык с Городской управляющей компанией и будущим летом мы решим этот вопрос, – сказал Айдар Рафаилевич.

Такая же ситуация во дворе дома № 38/1 по улице Левитана – старые громоздкие конструкции явно портят вид двора.

А вот по улице Грозненской, 69/7, несмотря на оборудованное место, контейнеры стоят на проезжей части, тем самым сужая дорогу. Управлению жилищного хозяйства было предписано устранить недочет в кратчайшие сроки.

Алина ГАРИПОВА.