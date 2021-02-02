Робот вам в помощь

Представьте себе, что все пищевые отходы перерабатывались бы и использовались потом как удобрения, а их сортировка происходила автоматически. А если бы по улицам ходил робот-уборщик, улицы стали бы чище? Скажете, что это из области фантастики. Однако подобные прогрессивные проекты воплощают в жизнь воспитанники Центра детского творчества «Глобус».

- На занятиях по робототехнике мы работаем с конструктором Lego Mindstorms EV3, - объясняет 12-летний Амир Ибрагимов. – В модель встраивается программируемый блок – мозг и голос модели, специальные датчики, батареи. Прототип многофункционального робота BioBot, который может собирать и сортировать пищевые отходы, сделан на базе нашего более раннего робота-уборщика DustBot.

То, что люди мусорят на городских улицах, Амиру не нравилось никогда. В первом классе, увлекшись робототехникой, он создал проект и образец робота-уборщика DustBot, потом усложнял и дорабатывал его. В 9 лет Амир стал победителем Международного чемпионата по инжинирингу и робототехнике. Его детище создано для уборки мусора на улицах и в помещениях. В робота встроены солнечные панели, которые позволяют, экономя энергию, включать освещение и ультрафиолетовые лампы, нужные для дезинфекции, есть анализатор уровня углекислого газа в воздухе, датчики температуры и влажности.

В руках юных изобретателей, направляемых опытным педагогом Газинуром Баязитовым, вещи оживают, умнеют и становятся поистине необычными. Еще один не менее интересный проект Амира - Smart ECO MOBILE MODULE «SEMM» – автономный передвижной дом.

- Все хотят сделать жизнь более комфортной, - говорит Амир. – Вот поехали вы в гости и вдруг вспоминаете, что забыли выключить свет… Если ваше жилище инновационное, сможете практически всем управлять на расстоянии с помощью голосовых команд. На дисплее отображаются показатели температуры, давления, данные передаются через смартфон. Эту разработку можно использовать в качестве жилого дома, мини-отеля, офиса, исследовательского центра. Важно, что она экологична: предусмотрен сбор, фильтрация и хранение воды из любых источников, использование солнечной и ветровой энергии.

Влюбленной в робототехнику Еве Сагидуллиной пришлась по душе идея разработки высокотехнологичной будки для собак Smart Dog Home.

- Каждому хочется, чтобы его питомец ни в чем не нуждался, - отмечает Ева. – Если, например, вы заняты и не можете вовремя покормить собаку, это делается автоматически. Конечно же, «умный дом» применим для организации пространства и других домашних животных.

Для Амира и Евы, как и для других воспитанников «Глобуса», которому в этом году исполняется 20 лет, занятия в кружках стали неотъемлемой частью жизни. Здесь у ребят есть много возможностей, чтобы развить способности, реализовать мечты.

- Глядя на детей, которые собирают таких чудесных роботов, ностальгирую по школьным годам, – говорит директор центра Раушан Галимов. - Я учился в школе, где были кабинеты труда, оборудованные для работы по дереву и металлу, еще был кабинет физики с разными наборами для опытов. Тогда из железного конструктора мы собирали разные модели. И даже не мечтали, чтобы робот сам двигался, для нас это было фантастикой. Сегодня это реальность для детей первых-четвертых классов. Лабораторию посещают порядка 70 человек. Мы не единственный центр, где есть «Мобильная робототехника», но стараемся идти в ногу со временем - наши воспитанники участвуют в таких престижных соревнованиях, как WorldSkills, РобоЛига, РобоФест, WRO. В прошлом году их разработки представили на Российском промышленном форуме - 2020, они награждены кубками и дипломами II степени в номинации «Молодёжно-техническое творчество. Будущие инженеры».

Татьяна ШАНГИНА.