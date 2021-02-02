Чему нас учит КВН

В Конгресс-холле прошел финал телевизионной Первой лиги Международного Союза КВН, третьей по статусу после Премьер-лиги и Высшей лиги.

Пройдя все испытания, до него добрались одиннадцать лучших команд. Шесть из них сразились за звание чемпиона в первый день. Это - «Город N» (Челябинск), «Во все тяжкие» (Сосновый Бор), «Пал Палыч» (Хабаровск), «Поэтессы» (Санкт-Петербург), «Сердце Каспия» (Астрахань), «Столик» (Чулым).

В состав жюри вошли чемпион и редактор Высшей лиги МС КВН Сангаджи Тарбаев («Сборная РУДН», Москва) и заместитель генерального директора ТТО «Александр Масляков и Компания», директор Высшей Лиги КВН Рубен Партевян, заместитель руководителя администрации главы Башкортостана по внутренней политике Урал Кильсенбаев, заместитель главы администрации города Уфы Рустем Газизов, директор Первой лиги КВН в Уфе Регина Шайхутдинова, депутат Государственной Думы ФС РФ Михаил Бугера.

Игру посетил глава администрации Уфы Сергей Греков.

- Сегодня большое событие, и я рад приветствовать вас в нашем замечательном городе. Надеюсь, что вы успели оценить гостеприимство уфимцев, - обратился он к финалистам и зрителям. - Жить намного проще, когда ты идешь по жизни с улыбкой и юмором, именно этому учит нас КВН.

А еще пошутил, что если финал планеты КВН проходит в Уфе, то, как мэр города, на эти два дня он становится мэром целой планеты. Когда Сергей Николаевич покидал сцену, его вернули для селфи с командами.

Игра прошла со множеством шуток и смешных сюжетов. Участники вворачивали словечки на башкирском языке, пели про Уфу и даже пародировали главу республики Радия Хабирова.

- Мы, квнщики, из любви к игре уезжаем из родного города на тысячи километров, не спим днями и ночами, чтобы выйти на эту сцену всего лишь на пять минут, - шутя, посетовали игроки сборной Челябинска «Город N».

Они же по итогам двух конкурсов – «Приветствие» и «Музыкальное домашнее задание» стали обладателями кубка чемпиона.

В конце мероприятия зрители и команды почтили память Ульфата Мустафина, благодаря которому Первая лига приехала в наш город и одна из немногих в 2020 году провела свой сезон. Журналисты хорошо помнят, как прошлым летом на встрече с уфимскими квнщиками Ульфат Мансурович с воодушевлением рассказывал об этом.

Когда вчера верстался номер, в Конгресс-холле «Торатау» шел второй финал Первой лиги КВН, где еще 5 команд разыгрывали кубок и звание чемпиона, среди них – «Лица республики» из Уфы.

Иван Зароков.