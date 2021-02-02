Полезное, горячее, вкусное

Глава администрации района Марат Галиуллин лично убедился в качестве питания в столовой гимназии №64.

Он пообщался с учениками и выяснил, что именно им не нравится в приготовленных блюдах, проверил журнал брокеражной комиссии и продегустировал школьный обед.

- В школе учится более 1200 детей, почти 900 из них в столовой питаются регулярно, остальные учащиеся, в основном старшеклассники предпочитают покупать еду в буфете, - говорит директор Флюра Лукьянова. - В целом, качество питание соответствует всем необходимым нормам. Оно отличается от домашней пищи, потому что приготовлено строго по ГОСТам, с соблюдением всех правил диетологии и требованием Роспотребнадзора. Вопросы по меню практически не возникают, оно утверждено на 10 дней вперед, и школы не имеют права от него отходить.

Однако, в системе «Инцидент» периодически появляются жалобы от родителей, которые говорят о том, что блюда в школьных столовых часто подают холодными. Для того, чтобы этого не происходило, гимназия купила специальный шкаф, в котором хранятся и подогреваются тарелки с едой. Сначала на столы подается хлеб, масло, сыр, фрукты, напитки и только потом подается горячее блюдо. Кроме того, налажен контакт с родителями школьников, которые могут в любой день посетить столовую и проверить качество приготовленной пищи.

Вот комментарии некоторых из тех, кто это уже сделал.

Альбина Ринатовна Вахитова (3А класс):

- С удовольствием съела борщ, гречку с котлетой, запеканку с повидлом. Первые и вторые блюда были горячими, а порции - большими. Я отметила разнообразие предлагаемых блюд.

А.Ф. Юмагужина (4 Б):

- Попробовала котлету, запеканку и кисель. Все было очень вкусно, моему маленькому сыну Айхану, которому год и восемь месяцев, тоже все понравилось. Мы даже рецепт запеканки записали. Директор школы предложила создать контрольную группу из родителей, которые бы в любое время приходили бы на дегустацию в столовую. Идея хорошая, особенно для тех, кто сомневается в качестве школьного питания. У меня сомнений нет: оба моих ребенка всегда с удовольствием едят в столовой.

Ольга Константиновна Шайбакова (3 Б):

- Все было теплое, диетическое, вкусное.

А.Н. Туктамышева (2 В):

- Меню разнообразное и диетическое, это то, что необходимо детям. Особенно тем, кто привык есть дома пересоленную еду. Предлагаю организовать полдник для детей, остающихся в группе продленного дня.

Исаенко А.В. (2Г):

- Качеством осталась довольна, продукты были свежие и вкусные. Оставили свои пожелания по поводу возможности частично заменить некоторые блюда в меню и питания детей в группе продленного дня.

Родители и впредь будут контролировать питание в школьной столовой, ведь от этого напрямую зависит здоровье их детей.

Саша БЕЛОВА.