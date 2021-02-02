Поклонимся великим тем годам

Накануне 23 февраля в районе прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Во Всероссийской акции «Защитим память героев» приняли участие фронтовики и ветераны афганской войны, руководители предприятий и организаций, учащиеся школ и ссузов.

В митинге в сквере им. М. Жукова, посвященный Дню защитника Отечества приняли участие глава администрации района Сергей Плотников, депутат Госсобрания – Курултая РБ Фарит Гиндуллин, начальник призывного отделения военного комиссариата Октябрьского и Советского районов Вячеслав Гирба. А почетным гостем стал участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин района Кашшаф Самигуллин.

- День защитника Отечества – повод вспомнить о тех героях, которые отдали жизнь за наше мирное небо. Пусть память о них не меркнет, а победа приумножается ее наследниками! – приветствуя собравшихся, подчеркнул Сергей Николаевич.



В числе тех, кто знает о защите Родины не понаслышке - Кашшаф Аглетдинович. Он вспомнил о славных ратных годах, армейской дружбе и выправке, которая пригодилась в жизни.



- Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Но нам некогда было бояться! – поделился Кашшаф Самигуллин.

Ветеран до мелочей помнит ключевые наступления и неожиданные повороты. 15 мая 1942 года в составе 20-й армии в качестве командира пулеметного расчета боец был направлен под Ржев на Калининградский фронт. В августе 1942-го Самигуллин участвует в форсировании реки Вазуза. Одним из первых преодолев водную преграду, сержант в составе пулеметного расчета огнем пулемета прикрывал переправу других подразделений десантного полка. Жестокий бой, в котором он был серьезно ранен и контужен, кардинально поменял судьбу человека.

После минуты молчания присутствующие возложили алые гвоздики к бюсту Георгия Жукова.

В лицее №155 возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза Натальи Ковшовой. Бюст легендарного снайпера украсил школьный двор прошлым летом. В мероприятии приняла участие депутат Госсобрания – Курултая РБ Гузэль Файзуллина.

Не остались в стороне от акции и другие образовательные учреждения. Воспитанники и педагоги лицея №42 возложили красные гвоздики к мемориалу Клавдии Абрамовой, школы №147 – рядом с памятником Василия Томарова.

Долгое время коллектив школы №37 добивался установки на ее территории бюста Вениамина Недошивина. Благодаря поддержке депутатов фракции «Единая Россия» и собственным средствам памятник Герою Советского Союза был открыт летом прошлого года.

- Почтить память героев накануне 23 февраля – наш святой долг! – отметила начальник отдела образования районной администрации Гузаль Адуллина.

Иван ЗАРОКОВ.