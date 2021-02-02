Мечты могут стать явью!

Дороги, дворы, спортивные и детские площадки – все эти элементы общественной инфраструктуры и не только можно обустроить с помощью программы проектов инициативного бюджетирования (ППМИ). Сбор заявок от желающих участвовать в конкурсе 2021 года завершился в конце января. В настоящее время администрация Ленинского района готовит документы для предоставления их жюри регионального этапа в Центр изучения гражданских инициатив при Академии наук РБ.

В год 85-летия Ленинского района в перечне 35 инициатив, реализация большей части проектов обойдется примерно в 1 миллион 350 тысяч рублей. Наиболее востребованным направлением стали дороги.

- Асфальта нет, всюду пыль и грязь, а ведь на улице Владимира

Климова проживают молодые семьи с детьми, – заявил на итоговом собрании в присутствии соседей Игорь Митрюков.

Отремонтировать и покрыть асфальтом дороги также пожелали жители улиц Парашютистов, Яхонтовой, Бирюзовой, Мухаметгалея Искужина, Гузакова, Славной, Образцовой, Залесской. Советы МКД № 162 по ул. Шмидта, №300 по ул. Ахметова решили благоустроить места для стоянки автомобилей, совет МКД № 16 по ул. Мустая Карима – крытый паркинг, уличный комитет ул. Лесопильной – прилегающую территорию с установкой на площадке Крестовоздвиженского храма игрового оборудования.

Второй важный блок объединяет проекты, связанные с созданием условий для оздоровления и развития детей на территориях образовательных учреждений. Так, построить игровые и спортивные площадки предлагают на Нехаева, 94 (объединение молодежных клубов «Алые паруса»), Зенцова, 51 (Центр образования №10), Летчиков, 8/2 (школа №128), Лесозаводской, 1/1, Ахметова, 326/2, 287а, Революционной, 18/1, Карла Маркса, 36/1, Зенцова, 61 (детские сады № 25, 18, 158, 138, 33, 19). Также нужно обновить памятники, находящиеся перед зданием центра образования №25.

Не менее важная часть проектов связана с благоустройством дворов. Всевозможные ограждения, игровые горки, качели? Все это в перспективе может появиться по адресам: Коммунистическая, 45, Султанова, 24, Ленина, 21, Гоголя, 55/1, Бану Валеевой, 5, Летчиков, 11, Ахметова, 275/1, 300, Союзная, 37/1, Шмидта, 160, экопарк «Сосны» на ул. Артезианской.

- У нас много домашних животных, которых практически негде выгуливать. В проект планируется внести площадку со специальными тренировочными снарядами и ограждение, – отметила жительница дома №5 по улице Бану Валеевой Лидия Петрова.

– В основном проекты большие, к примеру, хоккейная коробка, которую хочет установить уличный комитет улицы Богатырской на Нехаева, 94, но есть и со сметной стоимостью 200 тысяч рублей, как поступивший от товарищества собственников жилья «Аксаковский», участвующего в конкурсе второй раз. В прошлом году на Аксакова, 56 поставили диспенсеры с пакетами для уборки за собаками, в этом хотят оборудовать аллею системой видеонаблюдения. Первый удачный опыт, как правило, мотивирует жителей на новые начинания. Кроме того, видя, как преобразился двор, инициативу подхватывают соседи, гости, – говорит Гузель Фаткулина, главный специалист отдела экономики и предпринимательства администрации Ленинского района.

В Уфе, как и в республике в целом, ППМИ реализуется с конца 2014 года. Особенность этого регионального проекта в том, что жители сами решают, что и как они хотели бы благоустроить. От рождения идеи до воплощения проекта необходимо пройти несколько этапов.

Если кратко, начинать нужно с самой инициативы горожан, проведения обсуждений, подготовки и подачи заявки. Затем, после объявления победителей на республиканском уровне, можно приступать к сбору средств, проведению торгов для выбора подрядчика, выполнению работ. Дальше идет приемка готового объекта вместе с жителями и расчеты с подрядчиками.

Поскольку само название программы звучит как «поддержки местных инициатив», население должно обязательно внести свой вклад. В зависимости от желания и возможностей, жители могут собрать от 5 до 10 % средств. Основная часть – 1 млн рублей выделяется из бюджета республики. 15 процентов от сметной стоимости проекта добавляет городской бюджет. Также большим плюсом, который поможет в наборе максимального количества баллов в конкурсе, является привлечение меценатов.

На 2021 год планы сформированы. И уже в ближайшее время можно приступить к ППМИ – 2022.

Мария НИКОЛАЕВА.