Подарок к 100-летию

Одна из старейших школ – лицей № 21 - в этом году готовится отметить 100-летний юбилей. Строители обещали реконструировать его к началу нового учебного года и уже возводят первый этаж здания.

Небольшая площадка, огороженная профнастилом, напоминает муравейник из людей в касках и спецтехники разного назначения. Венчает ее башенный кран, подтаскивающий многотонные плиты к почти перекрытому котловану. Мастер строительно-монтажных работ «СУ-10» Радмир Януров проводит нас к рабочим, которые кирпич за кирпичом поднимают стены.

- Как вы видите, в этой секции идет кладка первого этажа, - рассказывает он. – Мы также продолжаем перекрывать плитами техподполье, проводим гидроизоляцию и утепление фундамента, засыпку пазух.

Хотя зима подморозила землю, строители не делают скидок на погоду. Работа идет в две смены, с 8 утра до 11 вечера с одним выходным днем. Для качества и соблюдения сроков выполнения на площадке трудятся около 150 человек разных специализаций. Техники тоже хватает – ювелирная точность водителей позволяет маневрировать каравану из пяти самосвалов, на стройке одновременно задействованы два автокрана, два погрузчика, пять КамАЗов, башенный кран, два маленьких экскаватора и каток.

Реконструкция началась с демонтажа старого здания, затем на его месте вырыли котлован и специальной машиной – копером – забили сваи для фундамента. Старое строение, рассчитанное на 500 мест, пришлось снести из-за его ветхого состояния. Район густо заселен, и территорию вокруг школы раньше окружали частные дома. Затем на их месте стали возводить высотки, что сказалось на состоянии лицея. Одновременно со сносом прошла вырубка старых деревьев. По проекту березы должны быть заменены на здоровые саженцы. Таким образом, территория вокруг лицея останется «зеленой», а комфорта прибавится за счет благоустройства и создания спортплощадки.

Напомним, ранее глава региона Радий Хабиров в ходе посещения образовательного учреждения дал поручение о включении в реконструкции в Республиканскую адресную инвестиционную программу. Реконструкция находится под неусыпным контролем администрации города и Кировского района, Управления капитального строительства РБ, чьи представители проводят еженедельные совещания на стройплощадке совместно со строителями и кураторами из ИСК.

По проекту новое здание лицея №21 с высоты птичьего полета будет похоже на букву Ш. Начальные классы разместят на первом этаже, там же будет и столовая. Спортивный и актовый залы - на втором, входная группа запланирована только одна. Вокруг постелют беговую дорожку с резиновым покрытием. В скором времени появится четырехэтажный корпус с благоустроенной прилегающей территорией, площадь застройки – 2,67 тысяч кв. м. Согласно проектной документации, 351,1 млн выделят из бюджета республики, 10,8 млн рублей пойдут из казны города.

- На время работ учащиеся были распределены по другим школам, в 41-ю и 126-ю, - говорит директор лицея №21 Султан Бадыков. - Мы входим в число лучших школ страны и готовимся на следующий год отметить вековой юбилей. Обновленное здание будет прекрасным подарком к Дню знаний, и мы, надеюсь, уже 1 сентября справим новоселье.

Текст: Зиля БАДРИЕВА.

Фото: Рита ИШНИЯЗОВА.

Корзинка:

Лицей № 21 построен в 1921 году, номер учебному заведению был присвоен в 1934 году, в 1999-м школа стала лицеем. В 2004-м получила статус лучшей в России, а в 2017-м вошла в ТОП-100 лучших школ нашей страны по профильным предметам.