«Все выверено до миллиметра»

В общественном центре «Улей» по адресу Карима Хакимова, 7 движение не останавливается ни на минуту: работают мастерские для инвалидов, школа ремесел, терапевтический сад. Недавно среди гончарных, свечных, швейных и прочих мастерских появилась практически пустая абсолютно зелёная комната. На что же владельцы помещения не пожалели 60 метров ткани?

Марсель Ахмадиев - по профессии vfx-артист, то есть художник визуальных эффектов - прочел книгу советского ученого -палеонтолога и фантаста Ивана Ефремова «Час быка» и до того увлекся, что решил своими силами, с помощью команды товарищей и с привлечением краудфандинга снять фильм, а точнее 15-минутный эпизод. «Ни в одном произведении не встречал подобного. Обычно фантасты рисуют будущее Земли мрачным, здесь же наоборот. Не хочу трактовать это как утопию и антиутопию: считаю, что описываемое будущее Земли в некоторых аспектах достижимо на практике», - признается Марсель.

По сюжету экспедиция землян из далекого будущего летит на планету Торманс, где в тоталитарном обществе живут потомки беженцев с планеты Земля, а зеленая комната - уникальная циклорама для съёмок по технологии хромакей, когда актеры играют в воображаемом пространстве, а затем фон вырезается и вокруг дорисовывается нужная обстановка.

С миру по нитке - и вот уже отшиты костюмы для команды звездолета «Темное пламя». Они ни в коем случае не должны быть зелеными, ведь одежда оттенка, близкого к цвету фона, удаляется в видеоредакторе вместе с ним. Иногда это делается специально: именно так снимались в фильме о Гарри Поттере сцены с плащом-невидимкой.

Представьте: полностью зеленое пространство, в котором нет никаких предметов - всё будет нарисовано позже. Актерам приходится привлекать всё свое воображение, чтобы проникнуться атмосферой снимаемого эпизода. «В таких обстоятельствах сложно использовать обычные приемы, приходится изобретать, адаптируясь под съёмочный процесс», - говорит оператор Азат Байтеряков. Видеосъемка - его призвание, хлеб и образ жизни. С четырехкилограммовым оборудованием в руках трудился над эпизодом три полных дня и даже круглые сутки без сна, с перерывами на еду. «Это обычная практика: оператор всегда работает до упора, - признается он. – У меня часто все получается с первого дубля. И здесь так же. Актеры-любители играли довольно профессионально. Самый сложный момент отсняли за 15 дублей».

Исполнитель одной из главных ролей IT-специалист Артур Галямов рассказывает, что кинопроб не было. В начале было слово, а точнее - текст, который нужно затвердить наизусть. «Сделал это быстро, мой персонаж немногословен, - говорит Артур, при подготовке к съемкам изучивший труды Станиславского.

«Результатом недоволен, надо было начинать сильно заранее», -признается актер Данил. Роль оказалась ему близка: он -из тех, кто в детстве хотел стать космонавтом, да и сейчас следит за новостями об открытиях в области астрофизики.

Эдуард Рахматуллин - исполнитель роли Грифа Рифта, выдержанного, видавшего виды капитана звездолета. Это первый его опыт подобного уровня: «Фактически получил мастер-класс по технологии съёмок: все выверено до миллиметра, все рассчитано - угол камеры, высота, освещение». Он не считает себя похожим на своего героя, отмечая, однако, общую черту - эмоциональную сдержанность.

После 25 репетиций и трех дней съемок осталось самое главное – используя 3D-моделирование, которым занимается моушн-дизайнер Айдар Даминов, отрисовать интерьер звездолета и собрать материал в пятнадцатиминутный видеоролик. Процесс движется к завершению. Посмотреть на результат можно, став подписчиком группы в соцсети «Вконтакте» https://vk.com/mera_to.