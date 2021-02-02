В руках лопата, в душе – стихи

– Если хочешь полностью погрузиться в профессию, придется выйти на работу в 6 утра. Не согласна? Так и быть, приходи к девяти, найдем тебе лопату, – ответил директор ЖЭУ-91 Динис Ганиев, на мое предложение написать репортаж о рабочем дне дворника.

Мое главное условие: чтобы было много снега, а потому пришлось выйти субботним утром, так как накануне ночью выпали обильные осадки.

К назначенному времени прихожу во двор дома № 71/1 по улице Грозненской. Все вокруг вычищено, дворника нахожу по стуку ледоруба.

– У меня скоро обед, но я не уйду, пока не вычищу весь участок. А потом перекушу, согреюсь и снова за лопату – работы непочатый край! Сегодня тепло, солнце светит, работать одно удовольствие, – встречает меня дворник ЖЭУ № 91 Марина Зеленкина.

На данном предприятии всего 12 дворников, на обслуживании 54 дома. Большинство из них (34, если быть точнее) двухэтажки, поэтому там справляется пара человек, а у остальных работников по 3-5 дворов. Марина здесь уже пять лет и говорит, что мало кто задерживается так долго. У самой женщины нелегкая судьба, и пришла она в эту сферу вынужденно.

Когда училась в 11 классе, умерла ее мама, и они с братом остались одни. Так как надеяться на помощь было не откуда и была вынуждена пойти работать. Окончила курсы, устроилась помощником воспитателя, позднее – подсобным рабочим на кухню в детском саду.

Работа хоть и физическая, но ей было не привыкать – после смерти отца мать работала на двух работах, ей нередко приходилось помогать.

С будущим мужем познакомили общие друзья – он тоже был из простой рабочей семьи и с нелегкой судьбой. Поженились, друг за другом родились детишки. Если муж для нее был верным другом и надежным спутником, то в свекрови она тоже души не чаяла и нашла теплую материнскую любовь, которой лишилась так рано. Спустя несколько лет ее внезапная смерть стала для нее ударом.

– Свекровь жила в Деме, работала дворником. Когда заболела, мы переехали ближе к ней, и я нередко выходила работать за нее. А потом мне самой предложили устроиться в ЖЭУ, я так и осталась в этой профессии, – рассказывает Марина.

На работу не жаловалась – хоть заработок небольшой, зато всегда рядом с домом, есть возможность во время обеда забежать к детям. В свободное время они выходят помогать маме – и работа спортся.

Но тут судьба снова решила испытать ее – прошлой зимой скончался супруг.

Чтобы дети не нуждались, сейчас женщина на двух работах. С шести до девяти чистка придомовых территорий прикрепленных домов, далее на два часа участие в комплексной очистке двора. Во время обеда, который продолжается с 11-и до двух часов, нужно накормить, с младшим посидеть с уроками.

Если нет обильных осадков, то рабочий день в ЖЭУ заканчивается в 17.00, и она бежит убираться в одном из ближайших продуктовых магазинов. Если же снегопады, то порой может задержаться и до 10-и, 11-и часов.

– Хоть никогда и не прошу, но коллеги всегда относятся с пониманием, знают, что я одна, и всегда отпускают, чтобы могла покормить и уложить детей. Руководство тоже всегда относится с пониманием – и мастер, и директор всегда идут навстречу, – говорит Зеленкова.

– Тетя Марина, ты уж извини, сегодня не смогу тебе помочь, с мамой надо к врачу ехать, – прерывает нашу беседу детский голос.

Оказывается, не только коллеги, но и местные жители знают ее и частенько выходят помогать. Так, например, когда в городе был объявлен третий режим готовности для предприятий коммунальных служб, старший по дому обратился в чате к жильцам, и пятничным вечером два десятка человек вышли очищать от снега детскую площадку и парковку.

– Конечно, нехватка кадров – проблема всей жилищной системы, у нас тоже недобор по дворникам. Поэтому за тех, кто хочет работать, мы хватаемся, как говорится, обеими руками. К сожалению, работать дворником может не каждый, это огромная физическая сила и самоотверженный труд, – говорит Динис Ганиев.

Как бы парадоксально это ни звучало, но Марина любит свою профессию и не хочет никуда уходить, хотя и мечтала в детстве о другом будущем. Признается, что очень обидно, когда в сторону дворников летят обидные и порой оскорбительные слова. Например, буквально на днях мужчина провожал дочку в школу и был недоволен чем-то. От его слов: «Не будешь ходить в школу, будешь вот так же снег чистить и улицы подметать! Тебе этого хочется?» – сердце сжалось.

– Как будто мы не ходили в школу и не мечтали поступить в университет. Я, например, очень любила читать, и, кто знает, как могла сложиться моя судьба, – говорит Марина.

Ее любимый автор – Николай Некрасов, она с детства восхищалась не только его произведениями, но и силой духа, волей к самопознанию. До сих пор помнит наизусть все отрывки школьной программы, а «Железную дорогу» учила для участия в районном конкурсе.

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.