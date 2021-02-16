Уфа прирастает новыми высотками и жилыми кварталами. Важный показатель – количество возведенных квадратных метров жилья. Он наглядно демонстрирует, что на строительном рынке все в порядке. Но что скрывается за фасадами офисов благополучных застройщиков? Вчера глава республики Радий Хабиров поднял острую тему, обратившись к прокурору РБ Владимиру Ведерникову.

- Мне постоянно поступает информация от мэрии Уфы. Мы столкнулись с очень серьезным противодействием и грубыми нарушениями при осуществлении строительной деятельности ряда крупных компаний, - отметил Радий Фаритович.

Он сообщил о попытках застроить зеленую зону Уфы, например, территорию парка Гафури. Подобные ситуации вызывают резкое противодействие граждан. Также глава республики обвинил компанию ПСК-6 в том, что та продолжает строительство целого ряда объектов при отсутствии надлежащих документов. А застройщик «Яркого» «на ходу, просто на коленке подписывает повышение объемов строительства, тем самым создавая ужасные условия для жителей, для их выезда из города». В результате кварталы разрастаются, но социальные объекты за ними не поспевают. На новое место жительства переезжают молодые семьи и задаются вопросом: куда водить ребенка в детский сад, почему не хватает мест в школах и тесно в поликлиниках? И ситуация эта становится головной болью для городских властей по вине недобросовестных застройщиков.

Радий Хабиров подчеркнул, что «идет беспрецедентное давление на мэрию с нарушением всех возможных мер». На следующей неделе состоится заседание комиссии, на которой участники будут досконально разбираться в проблеме.

Прокурор республики Владимир Ведерников подтвердил, что подобные ситуации возникают. Это еще не полный перечень застройщиков, нарушающих закон.

Так, прошлым летом природоохранная межрайонная прокуратура в ходе мониторинга СМИ выявила, что ООО «ПО Уралсоцсервис» получило разрешение на разработку проектов планировки и межевания территории от выставочного комплекса «Башкортостан» до ООО ГК «Ак Йорт», в том числе, занятой городскими лесами. Однако закон запрещает возведение объектов капитального строительства на подобных территориях, за исключением гидротехнических сооружений.

Прокуратура Калининского района имела претензии к ООО МТПК «Маштехресурсы», являющемуся застройщиком многоквартирного дома. Компания не оплатила обязательные отчисления в компенсационный фонд, из-за чего Росреестр приостановил государственную регистрацию договоров долевого строительства.

Уфимский лимонарий в Арбитражном суде боролся за часть территории со строительной компанией ООО «Крона», возводившей жилые дома вблизи его границ. А летом резонанс вызвала история с высоткой на улице Шота Руставели. Жители дома №5 резко выступали против ее строительства. В ситуацию тогда пришлось вмешаться главе республики.

Иван Зароков.