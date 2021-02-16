Главное – честность

23-летний Кирилл Кабиров – один из самых молодых участников конкурса «Учитель года столицы Башкортостана-2021» в номинации «Педагогический дебют».

- Мужчины неохотно идут в школу. Почему вы пришли в педагогику?

- С выбором профессии и предмета связана забавная история. Дело в том, что на факультет романо-германской филологии хотел поступить мой друг и позвал меня за компанию. Но в последний момент он отказался, а я нет. В БашГУ окончил бакалавриат, сейчас учусь в магистратуре. Кстати, в школе №98, которую я окончил и где сейчас преподаю, английский мне не особенно нравился. Но страсть к познанию мне привили учителя начальных классов, информатики, литературы и математики.

- Помните свой первый урок?

- Конечно, это было на практике в школе-интернате. Помню, что боялся: учащиеся, которые сидели за партами, были лет на пять младше меня. Чувствовал ответственность, большой интерес к ребятам, которые уже в 15-16 лет занимаются программированием, роботостроением и проводят исследования.

- Сегодня большая редкость, когда молодые учителя выбирают местом работы глубинку, трудятся, так сказать, в спартанских условиях, без интернета и тому подобных средств коммуникации. Что надо сделать, чтобы выпускники вузов выбирали для себя такой путь?

- Теперь я понимаю, что наши учителя работали так всю жизнь. К сожалению, и сегодня молодым педагогам приходится брать полторы-две ставки, чтобы получать более-менее достойную зарплату. Поэтому самое важное - любить то, чем ты занимаешься, жить своим делом.

- Какие технологии вы применяете для более эффективного изучения английского языка?

- Дети сегодня – активные пользователи интернета, поэтому я стараюсь использовать «язык» социальных сетей для объяснения теории. Школьные учебные пособия не позволяют комплексно изучить те или иные аспекты речи, поэтому для расширения компетенций учеников можно использовать интернет-ресурсы, пособия и задания зарубежных университетов, а также фильмы, игры, музыку.

- Как увлечь детей своим предметом, есть ли у вас какой-нибудь секрет?

- Я всегда вспоминаю своих учителей. Пытаюсь понять, чем так интересны были их уроки. И, пожалуй, единственный ответ -честность. Если вы откровенны и честны с учениками, если вы не только учите, но и учитесь, если на вашем уроке возникают вопросы, связанные с другими предметами и о жизни в целом, то, как мне кажется, увлечь детей не составит большого труда. Я сам играю в музыкальной группе, снимаю клипы и видеоролики, в будущем планирую снять фильм: мне есть что рассказать ребятам, я знаю, как донести до них мысль. Иногда, кстати, лучше дать ученикам рассказывать за вас, ведь, несмотря на их возраст, они больше хотят говорить, чем слушать, а если общение будет касаться их любимых тем, то успешный урок вам гарантирован.

Саша БЕЛОВА.