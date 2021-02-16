Проект, длиною в 5 лет

Поселок Нагаево растет на глазах и все больше обретает цивилизованные черты: появляется освещение, решается вопрос с транспортом, правда, дороги во многих местах оставляют желать лучшего. Но сплоченные жители не собираются останавливаться на достигнутом. Они выразили готовность участвовать в программе поддержки местных инициатив на 2021 год. В их планах - воплотить в жизнь 31 проект, в первой очереди – софинансирование по ремонту дорог.

Ждут своей очереди улицы имени Ивана Лепехина, Возрождения, Счастливая, Бархатная, Благодатная, Благородная, Кипчакская, Механизаторов, Сосланбека Тавасиева, Сабира Вагапова, Тагира Баишева, Урожайная, Рами Гарипова, Генеральской, Отважных, Мусы Муртазина, Булярская, Льва Лебединского, Фронтовиков, переулки 1-й и 2-й Диагональный, 2-й Ландышевый, Дальний, Земледельческий, квартал №1. Требует внимания устройство тротуара вдоль дороги по улице Янтарной, обустройство спортивных, детских площадок по улице Заповедной, в кварталах №№15А и 30, а также парковой зоны в кварталах №№25 и 27.

Итоговые собрания остались позади, и сейчас готовятся локально-сметные расчеты и коммерческие предложения. Помимо этого, жители не забывают и о самой интересной части – творческой! В поддержку своих идей нагаевцы проводят конкурсы детских рисунков и песен, флешмобы, зимние соревнования и т. д. У каждого мероприятия – своя изюминка: у одних на праздниках хозяйничают сказочные персонажи, другие придумывают креативные номера, а третьи угощают необычной выпечкой и сладостями. Нередко в центре событий оказываются не только дети, но и их родители.

Активист инициативной группы Елена Гизатуллина поделилась: они вынашивали проект не меньше пяти лет. Недавно нанесли последние штрихи к идее создания зоны отдыха для жителей всех возрастов.



- Для детей планируем установить игровую площадку, для людей старшего возраста - скамейки вдоль сосновой аллеи, а для подростков будет оборудован воркаут-комплекс, - комментирует Елена Валерьевна. – Места должно хватить, поскольку пустует четыре тысячи квадратных метров. Подведение итогов – впереди. Пожелаем участникам удачи!

Иван ЗАРОКОВ.

КОРЗИНКА

За 2016-2019 гг. по ППМИ отремонтировано более 10 км дорог в микрорайоне Нагаево, а в 2020-м – около 6 км.

КОРЗИНКА

С информацией о данной программе можно ознакомиться на сайте: https://ppmi.bashkortostan.ru/site/about