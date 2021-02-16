Оркестр под руководством любви

Думбыра, виолончель, курай, кубыз и не только – Шагаргазины из Затона создали свой ансамбль башкирских народных инструментов, которым выступая в различных состязаниях, покоряют жюри. Недавно стали победителем зонального тура Республиканского конкурса «Образцовая башкирская семья - 2021» в номинации «Семейное творчество».

– Не поверю, если скажете, что все ваши соседи меломаны... Или у вас собственный коттедж? – поинтересовалась я, не в силах скрыть любопытство.

– Живем в многоквартирном доме, но по батареям и в стену никогда на стучат. Да и раньше, когда была однокомнатная на Ахметова, дружили с соседями, некоторые даже останавливали мужа в подъезде и просили поиграть на курае. Они до сих пор передают нам приветы! И сейчас никто не жалуется, наоборот, благодаря музыке мы нашли единомышленников: оказалось, этажом ниже под нами живет музыкант, который пишет фонограммы, – рассказала хранительница очага.

Гульсасяк Ураловна и Загир Рахимьянович в браке 19 лет. Познакомились в оркестре в Сибайском институте БашГУ – студентка, игравшая на башкирской думбыре, и флейтист.

– Он из Абзелиловского района, я из Баймакского. Увидела его и сразу поняла, что это мой мужчина. Всегда мечтала выйти замуж за музыканта и скорпиона по гороскопу. Нам было интересно вдвоем, у нас находилось много общих тем, после концертов и репетиций вместе возвращались домой. Кстати, наше первое свидание состоялось 14 февраля, правда, тогда мы даже не знали, что это День влюбленных, – продолжает Гульсасяк Ураловна.

Сейчас супруги воспитывают четверых детей. На вопрос, как удается сохранить гармоничные отношения, отвечает, что у них похожие характеры и профессия. Оба учат играть на национальных инструментах в Детской школе искусств имени Адигама Искужина.

Вместе семья собирается только по вечерам. Старшая дочь Загида учится на двух отделениях училища искусств: осваивает теорию музыки и национальные инструменты народов России. Гульназира – в музыкальном колледже по классу «виолончель». Сын Нурмухамет – ученик башкирской гимназии №20 имени Фатимы Мустафиной. Параллельно ходит в музыкальную школу к папе, играет на флейте, кубызе, фортепиано. Мадине пока только год и 9 месяцев, но малышка уже успела перепробовать все инструменты и любит петь.

– Почему думбыра? Она еще не изжила себя?

– Это универсальный инструмент, на котором можно сыграть и мелодию и кубаиры. Но я никогда не навязываю свое мнение. Многие мои ученики сначала приходят в музыкальную школу освоить программу по классу гитары, но оказывается, что там нет мест, и поступают к нам. А потом им начинает нравиться, – рассказывает собеседница.

Гульсасяк Ураловна давно мечтала создать ансамбль. Вначале не получалось. А когда Гульназира начала играть на домре, решили попробовать еще раз – и успешно. В 2017 году выиграли Гран-при Республиканского конкурса исполнителей на башкирских народных инструментах «АМАНАТ», а также заняли первое место в районном конкурсе «Музыкальная семья».

Сейчас дети подросли, расширился и изменился состав. Гульсасяк Ураловна перешла на басовую домру, Гульназира на виолончель. В семейном творчестве также помогает племянница Гульфия Суюндукова – студентка Уфимского государственного института искусств.

– А к конкурсам готовитесь специально или всегда находитесь в боевой готовности?

– Требования всегда разные, поэтому без подготовки никак. Иной раз номер на русском надо исполнить, а когда на башкирском. В этом году «Песень Батыров» из нашего репертуара записали на видео и отправили на конкурс.

– Победа была предсказуема?

– Мы никогда заранее не думаем о результате, просто хотим пообщаться с другими семьями, получить бесценный опыт.

Блиц-опрос:

Праздничный стол семьи не обходится без: бешбармака и роллов.

Любимый день недели: среда.

Вид спорта: заниматься не хватает времени.

Любимое место в Уфе: памятник Салавату Юлаеву, улицы Пушкина, Октябрьской революции, Тукая.

Мечта: жить в старинном доме в историческом центре Уфы.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото из семейного архива.