Бежим за здоровьем

Уфа побила рекорд в «Лыжне России-2021»: в этом году в акции приняла участие 31 тысяча любителей здорового образа жизни. Масштабные состязания прошли на семи городских площадках, а на одной из них, деревне Локотки, пробежал километровую дистанцию мэр Уфы Сергей Греков.

Лыжная трасса обвила большую поляну, где расположился сам лагерь лыжников вместе с юртами для обогрева, концертной площадкой, полевой кухней и развернувшейся ярмаркой. Почти весеннее солнце зажигало улыбки, отражалось на приготовленных кубках. Пока к гонкам готовились представители школ, вузов, предприятий, первыми вместе с мэром стартовали почетные гости: заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов, заместитель главы администрации Уфы Рустем Газизов, глава администрации района столицы Илвир Нурдавлятов. Под ободряющие крики болельщиков первым к финишу прибежал Сергей Греков.

- Своим результатом доволен, но еще больше доволен нашим общим результатом - это счастливые лица детей и взрослых. «Лыжня» - большой праздник активных людей, которые выбирают спорт и здоровье. Рад, что таких среди уфимцев все больше, - поделился он эмоциями. - К слову, в следующем году у «Лыжни России» юбилей. Ну что, на 40-й гонке побьем рекорд 2021 года и соберем еще больше участников? Думаю, да! Кто с нами - запишите себе в календарь.

Приветствуя участников и гостей спортивного мероприятия, Сергей Греков отметил, что лыжные гонки в Уфе своеобразным началом объявленного в Башкортостане Года здоровья и активного долголетия и продолжатся массой спортивных мероприятий.

Как обычно, на лыжи встали как профессиональные лыжники, так и любители активного образа жизни самых разных возрастов – в районе 3500 жителей и гостей приняли участие в зимнем фестивале спорта «Һырғалаҡ-2021», организованного в рамках Всероссийского лыжного фестиваля «Лыжня России-2021».

Участников праздника приветствовал глава администрации района Илвир Нурдавлятов, пожелал им удачных стартов.

- Это первый массовый лыжный фестиваль, который мы проводим в этом году, - сказал Илвир Мадгатович. – Сегодня замечательная погода, качественная трасса и большое число участников. Пусть сегодняшний праздник спорта даст всем вам заряд бодрости и хорошего настроения.

Более 200 человек приняли участие в семейных лыжных забегах, которые были организованы в форме эстафеты. Большое количество участников представляли предприятия и организации района, а также учебные заведения всех уровней.

- Приехал из Индии, а участвуем в лыжной эстафете вместе с земляком в первый раз. Надеемся победить, не зря год тренировались, - сказал студент БГМУ Иогес. – У меня здесь много друзей, а ведь я выучился русскому языку только здесь.

Группа в оранжевых нагрудниках - семья Мещеряковых, победившая в соревновании «Папа, мама и я – спортивная семья», сегодня представляет лицей № 5. По словам мамы Натальи, они намерены побороться и в волейболе, хоккее с мячом.

- Такие акции на свежем воздухе безусловны нужны для здоровья, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, - считает заведующий отделом управления качеством и проектами Кардиоцентра Владимир Пешков. – Своим участием мы хотим подать пример, как нужно вести здоровый образ жизни.

Люди приплясывали в такт зажигательным песням, угощались горячим чаем и гречневой кашей из полевой кухни. Дети с удовольствием соревновались в игру «кто дальше бросит валенок», перетягивали канат, а юные авиамоделисты устроили показательные выступления.

Отличный строевой марш, умение разбирать автомат Калашникова, оказыват медицинскую помощь и другие умение продемонстрировали кадеты, одетые в защитные комбинезоны. Команды образовательных учреждений состязались в военно-патриотической игре «Зарница», а представители республиканского отделения ДОСААФ России организовали выставку техники и учили оказывать первую помощь.

- Наши классы курирует ГУФСИН, общества пограничников, афганцев, - рассказывает учитель ОБЖ школы № 41 Ильгиз Загретдинов.– С утра дети учатся начальной военной подготовкой, куда входит разборка оружия строевая подготовка, потом ребята идут учиться. Передвигаемся только строем, учиться надо хорошо и конечно занимались физической подготовкой.

Праздник спорта завершился награждением победителей и призеров, получивших грамоты и памятные подарки.

- Всегда с большим удовольствием участвую в лыжных соревнованиях, вот и сегодня приехал в Локотки с хорошим настроением, - говорит спортсмен-любитель Олег Кононов. – Место выбрано удачно, на площадке хорошая атмосфера, праздничная. Все знают, что спорт – это здоровье, это одинаково верно для людей всех возрастов. Поэтому считаю, что подобных стартов должно быть больше.

Зиля БАДРИЕВА.