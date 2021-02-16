Камера, мотор!

Шестилетние Дима и Маша переставляют картонные фигуры на ярком фоне. Затем девочка встает к камере, и через мгновение небольшая комната превращается в студию. Дети в отличие от большинства своих сверстников мультфильмы не только смотрят, но и под руководством педагога дополнительного образования Веры Осинцевой самостоятельно создают.

Коллектив детского сада №219 реализует проект «Развитие творческих способностей воспитанников средствами мультипликационной деятельности».

- Все работы – результат коллективного труда общей творческой группы. Патриотическое воспитание, создание технопарка - все события находят отражение в нашем образовательном процессе, - объясняет заведующая Зульфира Загидуллина.

Всегда предполагалось, что процесс создания мультфильма - что-то очень сложное и трудоемкое, для чего необходимы специальные навыки и знания. Оказалось, что это по силам даже четырехлетним малышам. Мастерская оживляет любые фантазии и превращает их в авторские картины, которые дети создают вместе со взрослыми. Придумывают сюжет, обговаривают сценарий, определяют героев, подбирают музыку и, конечно, снимают.

Маленькие творцы уже создали около 50 анимационных фильмов. О профессиях, родном городе, посвящали Году кино и экологии. Есть даже озвученные на английском языке. Для каждой возрастной категории задачи свои.

- У самых маленьких предпочтительна песочная техника. Есть специальный трехуровневый стол, который обычно используют психологи для сенсорики. На нем можно делать пространственную анимацию. Сюжет для малышей незамысловат: выглядывает солнце, плывут облака. У ребят раскрываются скрытые способности, появляется возможность что-то создать, - рассказывает Вера Осинцева.

А педагог склеивает кадры в один видеофайл. В среднем мультфильм длится минуту, но чтобы снять столь непродолжительную анимацию, потребуются немалые усилия детей. Так как работать приходится небольшими группами по 2-3 человека, занятия удается проводить раз в неделю. Чтобы набрать кадры на минутный ролик, требуется около 200 снимков.

Инновационный проект абсолютно бюджетен и может быть реализован в любом уфимском детском саду. Специальный стол, штатив, фотоаппарат, музыкальный центр, микрофон и ноутбук позволяют уложиться в небольшую сумму. А сколько эмоций появляется у детей, когда они смотрят мультики, которые сами же и создали.

Мария АПКАРИМОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.