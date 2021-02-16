Рыба не с Камчатки

- Двести рублей за килограмм? А одна рыба на сколько вытягивает? Наберите, пожалуйста, рублей на пятьсот. Говорят, вы еще и домой доставляете при необходимости? - уточняет демчанка Расима Низамова.

В выходные приезжает муж с трехмесячной вахты на Крайнем Севере и она собирается приготовить его любимое блюдо - жареную речную рыбу. Только, как признается женщина, чтобы блюдо получилось сочное и вкусное и рыбины не разваливались, нужно, чтобы продукт был свежий. Хоть она и любит порыбачить вместе с мужем, когда его нет, для женщины с двумя детьми свежая речная рыба становится недоступной роскошью. Тут как нельзя кстати оказалась открытая два месяца назад стационарная ярмарка. Теперь она сможет встретить мужа любимым лакомством!

С проектом по созданию стационарной сельскохозяйственной ярмарки на площадке более двух тысяч квадратных метров выступил предприниматель Константин Карпов. Идея нашла отклик в администрациях района и города, а затем заинтересовала и руководство Министерства торговли и услуг РБ: ведь в крупнейших передовых регионах формат подобных современных торговых площадок реализуется давно.

- Перед созданием мы общались как с потребителями, так и с производителями сельхозпродукции. Вся полученная информация легла в основу концепции ярмарочно-рыночной деятельности республики, - отметил министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев.

Здесь созданы все условия для того, чтобы владельцы приусадебных участков могли иметь возможность реализовать собственную продукцию, а горожане - получать экологически чистую и полезную пищу не только в выходные, но и в любое время.

Основное условие, которое ставится перед продавцами, - вся провизия должна быть выращена в республике. Так, например, частный предприниматель Аскар Рахматуллин ловит рыбу на Белой в экологически чистых районах республики. Среди его улова - щука, карп, сом, большой популярностью пользуются и раки. По словам продавца, приготовленная на открытом огне рыба станет украшением любого пикника.

Соседи по прилавкам рассказывают историю про отзывчивого молодого человека. Недавно приходила бабушка, накупила картошки, капусты, мяса, пока дошла до рыбного отдела, в руках оказалось несколько тяжелых пакетов. Со словами «Эх, так хотелось карпика, да ведь не донесу» она уже направлялась к выходу, когда Аскар спросил ее, где она живет.

- Ну а что мне было делать? Передо мной стояла бабушка, на голове - белая шаль. У нее был такой грустный взгляд, что я не смог устоять и предложил отвезти. Ну а что, мне не сложно: в будни народу не так много, - рассказывает молодой человек.

Рыботорговлей он занимается недавно, хотя рыбалкой увлекается с детства. Сначала продавал знакомым, односельчанам, потом решил расширить круг распространения и выходить на ярмарки.

- Удобно придумано: тепло, комфортно, чисто, есть возможность оставить нереализованную рыбу, хотя, как правило, у меня такого не бывает: речная рыба полезнее и вкуснее в незамороженном виде, - делится впечатлениями Аскар.

Подобная форма торговли стала пользоваться популярностью у продавцов и покупателей: так, в социальных сетях Демского района нередко можно встретить посты и комментарии, где авторы с сожалением высказываются, что у них подобного нет.

- Работаю в пригороде, живу в Зеленой роще. Решил после работы заехать за молочной продукцией. Дома маленький ребенок - свежий натуральный творог будет ему полезен, - радуется Ралиф Сагидуллин.

Распространить стационарные ярмарки планируется не только на территорию города, но и по всей республике. Сейчас ведется поиск земельных участков, инвесторов, готовых вложиться в развитие проекта.

Алина ГАРИПОВА.