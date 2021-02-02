Пандемия - не помеха

Сегодня, 9 февраля, Международный день стоматолога. Врач-стоматолог-терапевт АУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника» Инна Давлетова вот уже на протяжении 26 лет помогает своим пациентам сохранять здоровье зубов. Она стала победителем в региональном конкурсе «Лучший врач года», а на всероссийском этапе в номинации «Лучший стоматолог» завоевала почетное второе место, установив тем самым своеобразный рекорд. Такой высокой оценки еще не удостаивались стоматологи из Башкирии.

- «Наша зубная фея», «У Инны Рамильевны волшебные руки», - именно так отзываются о ней благодарные пациенты. Причем среди них не только уфимцы и жители республики, но и приезжие из других регионов.

- С выбором профессии я определилась довольно рано. Причем сразу знала, что буду именно стоматологом. Передо мной был пример моей тети Раисы: она всю жизнь проработала терапевтом. Мама Ирина Александровна много лет трудилась в отделе кадров поликлиники №44. Первоначально они и уговаривали меня поступать на лечебный факультет БГМУ (тогда мединститут). Сначала так и сделала, но буквально в последний день приема забрала документы с лечфака и сдала их на стомат. И ни разу об этом не пожалела, - вспоминает Инна Рамильевна.

В 1992 году она с отличием окончила вуз и начала работать врачом-интерном в стоматологической поликлинике. Первое время в интернатуре приходилось непросто: молодому специалисту сразу доверили полный прием. Но постепенно стала нарабатывать практику, а в августе 2006 года пришла работать в дружный и слаженный коллектив Республиканской стоматологической поликлиники.

- Родители нас с сестрой наставляли быть преданными профессии, - продолжает героиня нашей статьи. - «Выучились - работайте на «отлично», - часто говорили они. Мой папа Рамиль Шарипович Давлетов - коренной уфимец, после окончания Нефтяного университета тоже всю жизнь проработал инженером-теплотехником на одном месте - предприятии «СНЭМА». Удивительно, но через годы эти же слова я говорю уже своим детям. Вместе с мужем воспитываем двойняшек Марию и Максима, старший сын Артем в этом году окончил школу и пошел по моим стопам: поступил в БГМУ на лечебный факультет.

В 2012 году Инна Рамильевна стала активным членом Стоматологической ассоциации РБ, также была заведующей лечебно-профилактическим отделением №2.

- Новых технологий в нашей работе предостаточно. Но гораздо эффективнее и дешевле соблюдать обычные профилактические меры. Жаль, не все пациенты об этом помнят. Практика показала, что большинство населения даже не знает основных правил гигиены полости рта, методики чистки зубов. Сегодня выбор средств огромен. Стараюсь объяснить, как ориентироваться, и для каждого индивидуально подбираю необходимые средства.

- Сегодня вылечить разболевшийся зуб - достаточно дорогое удовольствие, не говоря уже о восстановлении и реконструкции…

- Стоит помнить о простых правилах, которые сохранят здоровье зубов. Во-первых, помним, что рафинированные углеводы (ириски, карамель), кислотосодержащие напитки (кока-кола, фанта, и т.п.) разрушают эмаль зубов. Резкий перепад температур (мороженое, а потом сразу горячий чай или кофе) образует разнонаправленные усталостные трещины эмали. К абразивному разрушению эмали, трещинам и сколам приводит раскалывание скорлупы орехов, семечек. Ксилит-содержащие жевательные резинки при частом использовании приводят к патологической стираемости, а при длительном жевании нарушают герметичность пломб, вызывают патологические изменения в ЖКТ. Мягкая, протертая пища приводит к ослаблению периодонта и недостаточному самоочищению зубов.

В пандемию многие откладывают на «потом» посещение стоматолога. «А зря», - предупреждают специалисты. Конечно, в некоторых ситуациях дату приема можно перенести, но в какой-то момент ситуация станет критической и последствия для здоровья полости рта будут необратимыми.

Кроме дополнительных мер по дезинфекции, в республиканской стоматполиклинике внимательно следят за самочувствием сотрудников и пациентов. Также сократили количество посетителей и установили специальные паузы, чтобы успеть продезинфицировать кабинет, подготовиться к приему и дать возможность людям не пересекаться друг с другом. Дважды в день сотрудникам измеряют температуру, а личные контакты между ними свели к минимуму.

Пациентов просят подойти ответственно к мерам безопасности и сообщить в анкете-опроснике о своем самочувствии, а также не отказываться от измерения температуры бесконтактным термометром и не приходить на прием, если они заметили у себя признаки ОРВИ.

Альфия ИБРАГИМОВА.