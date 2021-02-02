Поставьте «пять» кровельщику

Когда уфимцам приходят «мчски», обещающие «сильный снег, метель, гололед, порывы ветра до 17 м/с», особого трепета у горожан они не вызывают, хотя ответственные водители информацию учитывают. Кто-то пересядет со своего авто на маршрутку, а кто-то просто оденется потеплее... Многие даже не обращают внимания на эти сообщения. Другое дело - сотрудники коммунальных служб.

- Перед сном не засну, пока не узнаю прогноз на завтра, - признается кровельщик Булат Асылгареев.

То же самое чувствуют и его коллеги. Если обещают снегопад, дворникам необходимо выйти на свое дежурство за полчаса, а то и на час пораньше. Вначале нужно вручную разгрести снег, уже затем наступает очередь юркого и незаменимого МКСМ.

Вот и сейчас природа преподносит сюрприз за сюрпризом. То в городе оттепель, то его опять завалило снегом. Так что чистоту и порядок в районе наводят в усиленном режиме.

Чтобы улицы не становились для жителей катком, проблемные участки обрабатывают противогололедными материалами. Потеплело до нуля - значит, надо следить, чтобы вода не задерживалась и беспрепятственно стекала с проезжей части в ливневую канализацию. В зоне ответственности служб - транспортные артерии, спуски и подъемы дорог, мосты, путепроводы, остановки общественного транспорта, зоны отдыха горожан и придомовые территории. Спецтехника не простаивает, причем автопарк регулярно пополняется новыми «железными конями», так что машины надежные, редко выходит из строя. Фронтальный погрузчик «Амкадор», МТЗ, самосвал, плужно-щеточная машина, шнекоротор, бульдозер, грейдер - арсенал большой. Такая техника в состоянии решить широкий спектр задач: от расширения радиусов поворотов на дорогах до облегчения передвижения во дворах. Там, где требуется более тщательная очистка, прибегают к проверенной временем лопате. Вручную очищаются и кровли.

- Немало нависло «шапок» на козырьках, - замечает Булат. - Работа непростая, снег тяжелый, а чтобы очистить крышу, иной раз полдня уходит. Приходишь со смены мокрый, несмотря на добротную униформу, и сразу - за горячий чай.

Конечно, соблюдаются все меры безопасности. Недостаточно просто установить ограждающие конструкции. Пожилой человек может не заметить заградительных лент. Поэтому напарник стоит внизу, контролируя процесс, не позволяя зазевавшимся гражданам пересекать опасное место.

С самого утра мастера обходят свои участки, контролируя возможность схода снежных шапок. Однако если «шапки» или угрожающе нависающие сосульки замечают сами жильцы, им необходимо обратиться в диспетчерскую службу управляющих компаний по контактным номерам: 291-24-24 (УЖХ «Сипайловский») и 292-73-00 (УЖХ Октябрьского района Уфы). Также можно воспользоваться интерактивной картой «Уфа снежная», подав туда заявку. Правда, выполнят ее не сиюминутно.

- К сожалению, коммунальная техника не может оказаться везде одновременно. Работаем, учитывая приоритетность участков. Так, в первую очередь очищаем основные магистрали с интенсивным транспортным движением. Затем - второстепенные дороги, межквартальные проезды. На особом контроле подходы к социальным учреждениям - школам, детским садам, поликлиникам и больницам. Для проработки заявок необходимо определенное время, - пояснил начальник отдела коммунального хозяйства районной администрации Азат Хакимов.

Иван ЗАРОКОВ.

Фото пресс-службы района.

Корзинка

Оставить заявку можно с любого мобильного устройства или компьютера, имеющего выход в сеть Интернет: https://ufacity.info/sneg/. Вы можете и поощрить сотрудника коммунальной службы хорошей оценкой.