Морозы стройке не помеха!

Амфитеатр с видом на озеро площадью 7,5 тысяч квадратных метров появится в затонском парке «Волна» в рамках третьего этапа реконструкции. Сейчас рабочие подрядной организации продолжают благоустраивать будущую набережную: монтируют конструкции пирса и мостиков, устанавливают ограждения.

Пока другие городские скверы дремлют под белым пушистым одеялом, «Волне» не до сна. Покой неподвижного воздуха нарушается рокотом электроинструментов - он, сливаясь в однообразный гул, разносится по округе. Прислушиваясь к звукам, усиливающимся с каждым порывом ветра, берем курс к месту их локализации и оказываемся за огороженной сигнальными лентами территорией, где орудуют люди в ярко-зеленых жилетах. Монохромный зимний пейзаж не выдает, над чем колдуют рабочие. Завесу тайны нам приоткрыл мастер ООО «Уфастрой» Андрей Драпеко.

- Сейчас идут сварные работы на пирсе. Как только будет готов каркас, начнем укладывать настил, - говорит он, доставая проект визуализации.

Согласно чертежу, искусственное озеро и амфитеатр расположатся в центральной части парка. Большую часть работ подрядчик успел выполнить еще осенью, до появления снежного покрова. Устранил карстовый провал, засыпав его 150 кубическими метрами бетонного бута. Вывез грунт, осушив болото, по всему периметру котлована соорудил глиняный замок. Также для гидроизоляции использовал высокопрочный материал дорнит и резиновое полотно, которые остались под слоями грунта и песка. Установил более 400 свай, а также проложил электрические сети. Для прокладки коммуникаций использовалось горизонтальное бурение, благодаря чему удалось полностью сохранить зеленые насаждения.

Бригада из нескольких человек расположилась в дальнем углу будущего водоема. Аккуратно переступая по перемычкам, пробираемся к ним и, замерев, наблюдаем за монтажными работами. - - Мы делаем ступеньки, чтобы отдыхающим было удобно спускаться с пирса на смотровую площадку. Собираем металлоконструкции, на которые будут наращиваться балки. Потом останется только постелить доски, - поясняет нам бригадир «Уфастрой» Антон Комаров, стараясь не отвлекать коллег - ведь каждый, кому когда-либо довелось соприкоснуться со строительством, знает, как в этом деле важна сосредоточенность. Прямо на наших глазах вращающийся с невероятной скоростью диск впивается в металл, источая сноп искр, и в мгновение ока делит профильную трубу на две равные половинки.

Одновременно на объекте идет сборка несущих конструкций

пешеходных мостиков. По ним в перспективе можно будет пройти в зону амфитеатра и со скамеек, расположенных на разноуровневых ярусах, любоваться водной гладью, а также наблюдать за тем, что происходит в центральной части парка. А асфальтированные тротуары и велодорожки, спортивную и игровую площадки, Workout-зону, скейтпарк, сцену и детский автогородок, выполненные в рамках двух первых этапов благоустройства, уфимцы уже оценили.

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Преображение парка «Волна» стало возможным благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Ход строительных работ с выездом на место проинспектировали заместитель премьер-министра правительства РБ - министр жилищно-коммунального хозяйства РБ Борис Беляев, депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев и заместитель главы администрации Уфы Радмил Муслимов. Проводимую реконструкцию оценили положительно.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото пресс-службы администрации Ленинского района.