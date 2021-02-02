Малая хирургия и все-все

Масштабной стройкой города стало возведение нового корпуса поликлиники РКБ им. Г.Г. Куватова, развернутое на 17 000 квадратных метрах. По проекту в ней смогут обслуживаться полторы тысячи пациентов в смену, приезжающих со всей республики.

Огромный прямоугольник фундамента щетинится стальными прутьями, промышленный пейзаж оживлен фигурами людей в касках и экскаваторами. Работа идет без выходных, по 12 часов в сутки.

- Огромная работа была выполнена именно по подготовке территории, на которой строится поликлиника. Вынесены наружные сети коммуникаций, которые занимали практически всю площадь территории, необходимо было выполнить демонтаж старого здания по переливанию крови, - отмечает гендиректор «Группы компаний СУ-10» Владислав Сидоркин. - На сегодняшний день в завершающей стадии земляные работы, ведем работы по обустройству нулевого цикла: фундамента и стен технического цокольного этажа. Планируем в этом году поднять коробку здания, сделать укупорку, пустить тепло, произвести первый этап работы по инженерным коммуникациям и начать внутреннюю отделку. В планах также приступить и к фасадным работам.

Прежнее здание поликлиники при РКБ им. Г.Г. Куватова было построено почти 60 лет назад, и поэтому специалисты очень ждут ввода в эксплуатацию нового современного медучреждения.

По проекту здание нового корпуса будет состоять из двух блоков: основной блок в шесть этажей и блок входной группы в три этажа. Для удобства посетителей вход в здание организован внутри трехэтажного блока. В непосредственной близости от основного входа на первом этаже будет расположена регистратура, а также блок эскалаторов, соединяющий первые 3 этажа здания. Для транспортировки маломобильных групп населения, а также для доступа на 4-6 этажи рядом с регистратурой предусмотрена лифтовая группа на 3 медицинских лифта.

- В новом корпусе поликлиники будет все необходимое для комфортного расположения наших пациентов на период ожидания оказания медицинской помощи, - отметил главный врач РКБ им. Г.Г. Куватова Шамиль Булатов. - Уникальность поликлиники в том, что в ней будет оказываться не первичная медико-санитарная помощь, а именно специализированная.

Напомним, что строительно-монтажные работы на объекте начались в конце 2019 года. Государственным заказчиком выступает Управление капитального строительства республики. Общая площадь здания составит порядка 17 тысяч квадратных метров, и оно будет рассчитано на 1500 посещений в смену. Всего на возведение данного объекта с учетом оборудования будет направлено порядка 2 млрд рублей.

В новом медучреждении предусмотрены помещения отделения лучевой диагностики, кабинеты оториноларингологии, функциональной диагностики, гематологии, аллергологии, пульмонологии, гинекологии, детский сурдологический центр, кабинеты нефрологии, ревматологии, офтальмологии, неврологии, нейрохирургии, УЗИ, психолога, стоматолога, дерматолога. Также планируется эндокринологический диспансер, дневной стационар хирургического профиля на 16 коек. Будут кабинеты МРТ, КТ, а главное - в поликлинике будут практиковать малую хирургию, не требующую госпитализации.

- На текущий момент в Башкортостане ведется строительство шести объектов здравоохранения, где государственным заказчиком выступает Управление капитального строительства РБ, - сообщил начальник УКС РБ Артур Насыров. - Два объекта планируются к вводу в 2021 году - это поликлиника для взрослых и детей в Бирске и поликлиника на 250 посещений в смену в селе Чегмагуш. Также в 2021 году начнется строительство еще двух новых объектов: Республиканского центра детской онкологии и гематологии и детской поликлиники на 300 посещений в Баймаке.

Завершить строительство нового корпуса поликлиники планируется в 2022 году. После сдачи в эксплуатацию нового корпуса старое здание, вероятнее всего, передадут Башкирскому медицинскому университету.

Зиля БАДРИЕВА.