«А я парень из Уфы»

В «Уфа-Арене» с успехом завершился конкурсный отбор на фестиваль «Новая Атланта-2», который пройдет весной 2021 года. По подсчетам, за день работы фестиваль посетили более трех тысяч человек, что в очередной раз подтверждает статус Уфы как хип-хоп столицы России.

- Мы здесь сегодня делаем хорошее дело - выбираем фрешменов, - заявил со сцены ведущий Райтраун (Артем Селиванов), известный баттл-рэпер, приехавший из столицы.

В концерте участвовали около 30 молодых исполнителей. Каждый мог представить всего один трек. И многие волновались не на шутку, выступая впервые на большой сцене. Номера начинающих рэперов оценивали приглашенное жюри, в составе которого популярные диджеи, радиоведущие, рэп-исполнители из Москвы, Петербурга, Казани: Денис Смирнов (DJ 909), генеральный директор радиостанции «Business FM Уфа» Станислав Челнынцев, ди-джей Nik-One, сооснователь агентства «Мёд» Алина Алинс.

Пять победителей получат путевку на большую сцену и денежные призы. Главный - из них 100 тысяч рублей и возможность выступить на одной сцене со звездами первой величины на фестивале «Новая Атланта-2». В прошлом году его хедлайнерами, напомним, были Моргенштерн, ThomasMraz, Face.

Первым на сцене «Уфа-Арены» свое творчество представил начинающий рэп-исполнитель под ником Veron. «Да, я парень из Уфы, никогда мне не звони!», - с воодушевлением пел артист Хайди Рари, пытаясь зажечь зрителей.

После конкурса в программе прозвучали сеты известных диджеев ведущих клубов страны. Вход на мероприятие был свободным, попасть можно было в любое время.

- У ребят пока нет миллионов просмотров на YouTube, но все впереди. Желаем им новых синглов. И побольше бы таких мероприятий, когда дают дорогу молодым и талантливым, но неизвестным и безденежным, - поделились впечатлениями Эльвира Дикаева и Варвара Андреева.

Стоит отметить, что мероприятие проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и требований Роспотребнадзора.

Иван ЗАРОКОВ.