Задача - развивать экономику

На еженедельном оперативном совещании глава Башкортостана Радий Хабиров объявил, что индекс промышленного производства по итогам 2020 года составил 98%, причем по России средний показатель - 97,1. Он подчеркнул, что «цифру нужно обязательно доводить до 100 процентов и перешагивать эту планку».

Про ковид

Свободный коечный фонд региона составляет 35%, что позволяет возвращать к нормальному формату работы перепрофилированные медучреждения. Об этом рассказал министр здравоохранения РБ Максим Забелин, отметив, что с 1 февраля прекратили прием COVID-пациентов 4 больницы республики. Продолжается массовая вакцинация от коронавируса, получено уже более 20 тыс. доз, до конца февраля ожидается еще около 100 тысяч доз. Ситуационный антиковидный центр продолжает свою работу. Комментарии специалистов можно получить ежедневно с 8 до 20 часов по телефону 8 (347) 218-19-19.

Про бизнес

Премьер-министр Андрей Назаров сообщил, что власти Башкирии приняли третий пакет поддержки бизнеса, в котором предусмотрено 66 мер объемом 9,7 млрд рублей. Он ориентирован не просто на поддержание, а на развитие экономики.

Например, 100 млн руб. направляются на компенсацию курсовой разницы и возмещении процентов по кредитам для приоритетных инвестпроектов. Их реализации зачастую мешает высокая стоимость создания инженерной инфраструктуры и кадастровая подготовка лесных участков. В этом тоже предусмотрена помощь.

Малому бизнесу продлеваются налоговые каникулы. Нововведение — обнуление ставки по единому сельхозналогу.

Также заложены меры поддержки в агропромышленном комплексе и в производстве безалкогольных напитков и соков. Около 200 млн руб. будет направлено на поддержку туризма — на развитие геопарков, создание кемпингов, этнодеревень, разработку новых маршрутов.

Для промышленного сектора сохранится поддержка в части приобретения деревообрабатывающего оборудования и лесозаготовительной техники, а для легкой промышленности —субсидии по сырью и оборудованию.

Андрей Назаров отметил, что меры тщательно выверены на эффективность и направлены, прежде всего, на ускоренное развитие экономики.

В 2020 году власти предоставили два пакета мер общим объемом порядка 30 млрд рублей. В первый вошло 58 мер, во второй – 37, получателями стали около 59 тыс. субъектов бизнеса.

Про строительство

О возведении объектов здравоохранения доложил заместитель министра строительства и архитектуры Артем Ковшов. В 2021 году в Уфе начнут строительство Республиканского центра детской гематологии и онкологии, в следующем планируют завершить строительство поликлиники Городской больницы № 9 в Затоне, нового корпуса поликлиники РКБ имени Куватова, реконструкцию Республиканского кардиоцентра со строительством хирургического корпуса и корпуса Учалинской ЦГБ.

Министр здравоохранения Максим Забелин добавил, что за 2021-2025 годы будет возведено 533 объекта здравоохранения: произведено 2 реконструкции, построено 11 поликлиник и 456 ФАПов, а в 73 учреждениях ожидается капремонт.

Про экспорт

Председатель Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности Маргарита Болычева сообщила, что доля несырьевого экспорта в объеме всего экспорта увеличилась на 11% и составила 61%. Были заключены новые контракты с такими странами, как Гондурас, Шри-Ланка, Марокко, Иордания, Саудовская Аравия и увеличен экспорт в Узбекистан, Латвию, Турцию, Бельгию, Мексику, Азербайджан. Сейчас в республике 911 экспортеров, это менее 1% всех предпринимателей Башкирии. К 2024 году центр поддержки экспорта планирует помочь выйти на внешнеторговые рынки еще 500 предприятиям.

Подготовила Юлия ПАХОМОВА.