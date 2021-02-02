Еще одна высота…

Среди героев, которых отметил в своем Послании Глава республики Радий Хабиров, люди разных возрастов и профессий. Но объединяет их любовь к своему городу и республике.

Волонтер Кристина Спиридонова - руководитель Ситуационного центра по обзвону граждан, находящихся в зоне риска. Она координировала доставку горячих обедов, работу других волонтеров, лично оказывала адресную помощь. Награждена Грамотой Президента России Владимира Путина к памятной медали «За бескорыстный вклад и организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». А еще Кристина - мастер спорта России международного класса по фристайлу, участница Олимпийских игр в Корее 2018 года, серебряный призер Всемирной Универсиады в Красноярске 2019 года.

- Я люблю высоту, мне нравится чувство полета, и… у меня теперь есть такой опыт: когда немного страшно, ты преодолеваешь это, - говорит Кристина. Спортом она занимается с пяти лет, причем выбрала прыжки с трамплина самостоятельно. Ей нравилось наблюдать за летящими над снежной трассой лыжниками. И вот она сама шаг за шагом шла к своей высоте, усложняя программу и раз за разом побеждая в соревнованиях. И, конечно, следовала наставлениям своих тренеров. Но главное - в ней есть характер! Это также помогает ей хорошо учиться - она студентка БГУ - и добиваться поставленных целей и в жизни. А еще в ней есть стремление сделать этот мир хоть немного лучше. Может, именно поэтому, когда случилась пандемия, она не могла сидеть дома и, как говорится, ждать у моря погоды. Поэтому пришла в волонтерский центр, где оказывали помощь людям, нуждающимся в этом.

- Я стала руководителем одного из подразделений центра. Нужно было все организовывать с нуля, приходилось работать весь день допоздна, без выходных, - рассказывает Кристина. - Случаи бывали самые разные. Помню, позвонила женщина, очень просила помочь. Ее положили в ковид-госпиталь, а дома остался сын-школьник. И она очень беспокоилась о том, накормлен ли он, все ли с ним в порядке. Мы, конечно, не оставили эту семью без своего внимания.

- Мне было очень приятно услышать свою фамилию среди людей, которых глава Башкирии отметил персонально. Но я думаю, что меня наградили не только за личные заслуги: в моем лице отметили всех волонтеров, которые в это трудное время помогали людям, - говорит Кристина.

Среди названных Главой республики людей, работающих на благо страны, и Галина Супрун - машинист башенного крана предприятия «Вертикаль». Галина Сергеевна - Почетный строитель России с 40-летним стажем работы в отрасли, наставник молодых. Возводила уфимские микрорайоны Инорс, Затон, Сипайлово, Южный, Колгуевский, Миловка, Кузнецовский затон.

- Профессию свою выбрала в юности и ни разу не пожалела об этом, - рассказывает Галина Сергеевна. - Спрашивают меня иногда, не страшно ли на высоте. Да никогда! Мне сверху все видно, как на ладони, и я лучше всех знаю, какая красивая у нас Уфа. В кабине башенного крана чувствую себя уверенно, технику знаю, как свои пять пальцев. У нас прекрасный коллектив, есть и у меня смена - молодые крановщицы, которые тоже любят свое дело. Руководство всегда поддерживает нас, следит, чтобы у нас были все условия для нормального и безопасного труда. Помню, как строила свой первый дом - пришла сразу после окончания училища. В это время возводили микрорайон Сипайлово, и мой первый участок - дом на улице Бикбая. До сих пор с легкой ностальгией смотрю на него. Потом было много домов, зданий, применялись разные технологии строительства, и башенные краны менялись. К примеру, когда строили в Миловке - там дома невысокие, и башенный кран соответствующий был. Так мне было даже непривычно. Радостно смотреть на новые современные кварталы, наблюдать, как Уфа растет, хорошеет, и в этом есть частичка и моего труда.

Лилия ЗИМИНА.