Шестое чувство прекрасного

В выходные уфимцы устремляются на каток, кино и в театр, а некоторые предпочитают интеллигентную тишину музеев. Мы отправились в Башкирский государственный художественный музей имени М.В. Нестерова, чтобы самим «нарисовать» портрет типичного посетителя выставочных залов.

- В распоряжении зрителей 12 залов, здесь представлены лучшие образцы русского и башкирского искусства. Как видите, у нас можно посмотреть и картины, и скульптуры, и народное декоративное творчество, - рассказывает старший смотритель БГХМ им. Нестерова Сергей Творогов. - В одном из залов есть экспозиция старинного фарфора, которым обычно любуются дети. Основной контингент музея, как ни странно, - молодежь и пенсионеры.

По его словам, в период пандемии музей несколько опустел, но теперь его двери открываются достаточно часто. Пожилые люди частенько становятся посетителями благодаря наличию свободного времени, тем более что для них поводятся разнообразные акции с бесплатными билетами. Молодежь интересуется искусством в основном во время обучения, а школьники приходят классами. Но во время самоизоляции они не нарушали санитарных требований и сидели дома.

Вот и сейчас экспозицию рассматривают парни и девчата, а также люди постарше, некоторые с детьми. А посмотреть есть на что: недавно открылась персональная выставка московского скульптора Бориса Черствого «Апология», где представлены библейские образы, выполненные в минималистской манере в синтезе графики и скульптуры. Основные техники - бронзовое литье и дерево, минимальный набор художественных средств. Закономерно экспозиция продолжается произведениями классиков башкирской скульптуры: Николая Калинушкина, Владимира Лобанова, Фирданта Нуриахметова, Ханифа Хабибрахманова и Рустэма Хасанова.

На постоянной основе представлены шедевры самого Михаила Нестерова, а также супрематиста Давида Бурлюка. Старинные нагрудники, украшения, еляны, кашмау - это выставка башкирского костюма.

Желающие самим творить красоту дорога в «Гончарное царство», где Юлия Ларц обучает премудростям обращения с глиной. Сегодня ее взрослые и совсем юные ученики лепят тарелку, чтобы потом расписать зимними узорами. Несколько дней изделия будут сохнуть, а затем их обожгут в специальной печи при температуре 1000 градусов.

Как мы видим, у искусства нет границ и возраста.

Зиля БАДРИЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

Алсу Асхадуллина, продавец:

- У меня трое детей, и мы стараемся почаще ходить всей семьей в музеи. Чтобы потом им было что вспомнить, да и самим интересно. Считаю, что детям важно знать культуру родного края для развития кругозора, формирования чувства прекрасного. К тому же они участвуют в разных конкурсах, и знание искусства очень помогает.

Лариса Усманова, преподаватель ИЗО педколледжа (Нефтекамск):

- Приехали с мужем в гости и решили сходить в музей. Мы сами художники и уверены в необходимости погружения в атмосферу старых и современных картин. Нам нравится заряжаться местной энергией, быть приобщенными к новинкам культуры. Продолжим экскурсию и по другим выставкам - например, собираемся на экспозицию преподавателей в Уфимской художественной галерее на улице Революционной.

Георгий Марченко, студент УГАТУ:

- Многие говорят, что в Интернете информации предостаточно, но виртуальное посещение музея никогда не сравнится с реальным. Человеку ведь не зря даны все пять чувств. Нельзя ощутить всю полноту происходящего, если какое-то чувство не задействовано.

Посещая музеи, человек развивает свое воображение. Рассматривая тех или иных персонажей, он как будто переносится в прошлое и начинает отождествлять себя с ними, старается понять чувства и мысли, которые переполняли мастера, проникнуться идеей.