Людей волнует ЖКХ

Россиян больше всего волнует неудовлетворительное состояние многоквартирных жилых домов (18,1%), начисление платы за коммунальные услуги (12,2%) и управление объектами (11,5%). Такие данные предоставил национальный центр общественного контроля «ЖКХ Контроль». О том, что сегодня волнует калиницев рассказал начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ринат Варин.

- В прошлом году были успешно реализованы сразу несколько программ по благоустройству и капремонту. Были ли спорные моменты по ходу работ? Всегда ли удавалось договориться с подрядчиками и жильцами?

- Все работы проходят в тесном взаимодействии со старшими по домам. Они следят за качеством их проведения, предъявляя свои требования. При ремонте дворов – согласовывают схемы, а в подъездах – все буквально до цвета стен и освещения. Конечно, какие-то вопросы возникают, но критичных ситуаций не было. Все отрабатывали в рабочем режиме с подрядчиком. Работы без подписи представителя дома не принимались.

- В 2020-м в рамках программы «Башкирские дворики» отремонтировано четыре дворовые территории. Одни из них – в квадрате улиц Богдана Хмельницкого, Вологодской и Черниковской. На старте работ старшая одного из домов переживала, что будет тяжело договориться даже не с подрядчиками, а с жителями соседних многоэтажек…

- В доме №97 по улице Черниковской одна из самых активных старших по дому. Она во всем принимала участие и таких ситуаций не было. Считаю, что этот объект стал одним из самых удачных за всю практику. Они смогли договориться и по вопросу софинансирования, и наполнению объекта. Возле одного дома разместился дошкольный блок, возле другого спортивный и так далее.

- Сейчас существенно снизился процент, который должны внести сами жители для участия в программе. Если раньше это было 5%, то сегодня – 1. А есть ли те, кто хочет вложить больше и сделать еще лучше?

- Не было таких случаев. Жители, конечно, положительно восприняли снижение процентов. Раньше финансирование ограничивалось. Из бюджета на одну дворовую территорию выделялось три миллиона, а остальные пожелания – за ваш счет. Теперь жители рисуют схему, согласовывают ее с проектировщиками и подсчитывается полная стоимость. От нее и высчитывается один процент, который вносят собственники.

- А какие планы на этот год?

- Мы сейчас работаем по двум большим территориям. На улице Орджоникидзе восемь домов, на ул. Мушникова – девять. Сейчас обязательное условие для участия – комплексность, чтобы улучшить внешний облик столицы. Сейчас идет процесс досогласования с жителями дизайн-проектов, определения стоимости. Сами работы начнутся в мае и завершатся в сентябре.

- Часто просматриваю страницу главы района Сергей Кожевникова в соцсетях. Регулярно попадаются жалобы на проблемы с освещением на отдаленных территориях. Как решается этот вопрос?

- В позапрошлом году была возобновлена работа по модернизации систем освещения. В 2019-м устанавливали фонари возле школ, а в 2020-м начали работу в Базилевке, Карпово. В этом году заложен лимит средств все они будут направлены на отдаленные территории. Думаю, ближайшие пару-тройку лет будем заниматься ими и частным сектором. Во дворах решать эту проблему, например, можно в рамках программы «Башкирские дворики».

- Сейчас самая актуальная тема для большинства уфимцев – перерасчет за декабрь от «БашРТС». Как выстраивается работа?

- Мы собирали представителей МКД на общее собрание с участием представителей БашРТС, жилищного контроля, Управления жизнеобеспечения города. Попытались донести основные принципы ценообразования, причины разницы начисления между ноябрем и декабрем. Все прозвучавшие вопросы занесли в протокол и сейчас работаем по ним. Управляющим компаниям поручено усилить контроль за параметрами, чтобы не было «перетопов», вышедших из строя узлов учета и обеспечить доступ старшим по домам к этим параметрам. Им будет представлен доступ к приложению, где они в онлайн-режиме смогут отслеживать показатели теплосчетчика. На сегодняшний день все показания снимаются дистанционно обслуживающей организацией.

- А что делать тем жильцам, у кого неактивный старший по дому? Он не ходит на собрания, не пишет заявлений…

- Любой житель вправе обратиться в управляющую компанию.

- Периодически проводятся «горячие линии», где любой уфимец может позвонить и задать вам волнующий вопрос. Как можно с вами связаться, чтобы решить проблему оперативно?

- Мы всегда открыты. В любое время можно прийти в администрацию района, задать вопрос. Телефоны доступны, номера есть в Интернете, справочниках. В ближайшее время планируем устраивать дни открытых дверей в управляющих компаниях, с присутствием представителей различных ведомств.

- Жители предъявляют к местной власти высокие требования. А сами они готовы проявлять инициативу?

- Участие в программе «Формирование современной городской среды» и ППМИ - пример активной их деятельности. Чтобы подать заявку, провести собрание, убедить людей, оформить все документы нужно быть очень энергичным человеком. Много инициативных председателей домовых комитетов, с которыми приятно работать. К сожалению, конечно, есть и те, кто достаточно безразличен к происходящему вокруг. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться и к читателям с просьбой активно участвовать в мероприятиях по благоустройству, экологических акциях, субботниках. Общими усилиями мы сможем сделать гораздо больше в развитии нашего района.

Мария АПКАРИМОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.