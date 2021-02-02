Контрольный визит

Встретили достойно

Глава администрации города Сергей Греков с рабочей поездкой посетил Дему.

Люди превыше всего

Знакомство с районом началось с экскурсии на производственную базу Управления жилищного хозяйства. На площади более семи тысяч квадратных метров расположены гаражные боксы для техники, есть ремонтные мастерские, а также комнаты отдыха для дежурных аварийно-диспетчерской службы. Последние интересовали мэра в первую очередь, так как именно от простых тружеников зависят благоустройство города и комфорт горожан.

– Комнаты оборудованы шкафчиками, креслами и удобными диванами, чтобы в перерывах между вызовами дежурные могли отдохнуть, набраться сил. Также отведено место для обеда – микроволновка, чайник. А для тех, кто не любит терять времени, ребята повесили боксерскую грушу и тренируются, – говорит директор УЖХ Фильзинат Хусаинов.

Надо сказать, что в жилищной сфере он трудится без малого 30 лет. До Демского УЖХ несколько лет руководил ЖЭУ № 63. Жители участка до сих пор вспоминают его добрым словом.

В ходе поездки зашел разговор и про оплату труда. Что уж греха таить, здесь, как и во многих аналогичных предприятиях города, есть сложности. Но руководство Управления не пускает ситуацию на самотек и регулирует спорные моменты мирным путем.

Готовность 100%

Автопарк Службы по благоустройству района также не остался без внимания сити-менеджера. Он расспросил рабочих о том, как им здесь работается, об условиях труда.

– Рабочих-то хватает? Приходит к вам молодежь? – поинтересовался Сергей Греков.

– В кадрах дефицита нет. На 32 машины с учетом сменного графика 45-50 человек достаточно. Взаимозаменяемость у нас полная. Летними и зимними агрегатами управляют одни и те же специалисты. Полностью укомплектована и диспетчерская служба, – ответил директор Службы по благоустройству Айдар Ахметьянов.

Надо сказать, что технопарк предприятия пополняется год от года. Так, например, в этом году приобрели погрузчик, трактор МТЗ-82,

2 двадцатикубовых самосвала.

Автогрейдер, пескоразбрасыватели, самосвалы, трактора с шнекоротором и с дополнительным оборудованием – щетками, отвалами, снегопогрузчики. Всего к зиме приготовили 32 единицы техники. По опыту прошлых лет этого достаточно для содержания дворов и улиц в надлежащем состоянии.

За каждой машиной закреплены по два водителя, которые работают посменно: летом поливальным аппаратом «умывают» улицы района, а зимой сменяют контейнер с водой на пескоразбрасыватель.

– Уже много лет тружусь на этом КамАЗе, знаю все его особенности. Вчера опять движок начал «шуметь», видимо, лента износилась, но мы ее быстро сменили на новую, и теперь она как новая! – говорит водитель Васим Калимуллин.

Далее рабочая поездка продолжилась в ООО «Рынок Южный». Данный объект общей площадью 5400 квадратных метров был основан в 1994 году. На его территории находятся два торговых павильона с наличием более 170 торговых мест. Для фермеров и владельцев частных подворий организована «Фермерская ярмарка» на 80 мест.

Корзинка 1

УЖХ Демского района было создано в 2008 году, на сегодняшний день здесь работают 129 человек, имеется 11 единиц техники: 4 трактора на базе МТЗ, 3 единицы малогабаритной техники, погрузчик, автовышка, КамАЗ и ассенизаторская машина.

Корзинка 2

Всего МБУ Служба по благоустройству обслуживает более ХХХХ кв.м территории, на обслуживании ХХХ улиц. Трудятся 128 человек, имеется 67 единиц техники: самосвалы, пескоразбрасыватели, бульдозеры, снегопогрузчики, погрузчики, автогрейдеры и другие.

Алина ГАРИПОВА.