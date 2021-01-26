Снежный субботник

Жилищно-коммунальные службы Советского района Уфы приняли участие в республиканской акции «Внимание, снег!» и провели масштабный субботник. К ним присоединились работники предприятий, муниципальные служащие и просто неравнодушные горожане.

- УЖХ нашего района обрабатывают дворы пескосоляной смесью. Рабочие очищают от снега и наледи придомовые территории и пешеходные дорожки. Всего задействованы 30 единиц техники, а также 163 дворника, 190 сотрудников административно-управленческого персонала, - прокомментировал первый заместитель главы администрации района Ильнур Идиятуллин.

Мы отправляемся во дворы по переулку Пархоменко,10 и 12, где только что прошла комплексная уборка: уборочная техника разгребла накопившиеся снежные завалы.

- Очистку от снега ведем строго по опубликованному ранее графику, - говорит директор ООО «ЖЭК 19» Александр Матвеев. - Более того, мы за несколько дней до того, как загнать во двор технику, еще раз напомнили жителям о предстоящей уборке, просим их отогнать свои автомобили. И надо сказать, сегодня большая их часть прислушалась к нашей просьбе. Хотя это скорее исключение: часто бывает, что владельцы машин игнорируют просьбы. Кто-то просто ленится выйти во двор, кто-то уезжает и оставляет личный транспорт, многие вообще не пользуются зимой своим авто, а на наши вопросы заявляют: «Не заводится».

На субботнике трудился весь штат жэу – не только дворники, слесаря, мастера, но даже бухгалтеры и экономисты.

- Заодно стараемся сразу очистить и подъездные козырьки. Обычно задействуем два трактора «МТЗ» и один маленький «МКСМ». У каждого из них своя специализация. Ну а там, где они не достанут, им помогают дворники, - пояснил Александр Сергеевич.

Когда процесс так отлажен, работы в одном дворе хватает как раз с утра и до обеда. С двух часов дня их ждут уже по другому адресу. Всего во время субботника в районе комплексную уборку провели в 51-м дворе. Вот и получается: у кого-то выходной, а у коммунальщиков - «снежные» будни.

- Январь получился для нас тяжелым, выпало практически две месячные нормы осадков. Весь наш коллектив работает практически без выходных, - резюмирует директор ООО «ЖЭК-19».

Тем временем силами Службы по благоустройству района расчищались от снега улицы и тротуары. Всего в работе было задействовано 17 человек и 24 единицы техники.

На улице Бабушкина трактор пытается маневрировать на тесном участке, ограниченном легковым автотранспортом. Но хочешь - не хочешь, а приходится крутиться: снег с проездов надо убрать обязательно. Припаркованные вдоль обочины машины не позволяют сделать это быстро и на 100%.

- Мне сложно понять поведение таких горожан, - сетует мастер участка. - Ведь чаще всего именно они больше всех возмущаются из-за нечищеных дорог, а вот передвинуть на время свою машину оказывается выше их сил.

Еще одна непростая проблема - нерадивые собственники и арендаторы помещений. Они порой «забывают», что несут ответственность и за прилегающую к ним территорию. В итоге рядом с магазином или кафе вырастают огромные сугробы, а с козырьков опасно свисают снежные шапки. Вот и накануне сотрудники отдела координации торговли, общественного питания и услуг администрации района отправились в очередной рейд, чтобы проверить качество уборки входных групп и в очередной раз напомнить прописные истины.

- Согласно правилам благоустройства юридические, физические лица или индивидуальные предприниматели обязаны убирать и вывозить снег с закрепленных за ними участков проезжей части улиц, проездов, тротуаров. Кроме того, собственники либо арендаторы зданий отвечают за чистоту и безопасность входных групп: входы и лестницы в магазины и офисы должны быть очищены от снега и наледи, с крыш удалены сосульки и снежные навесы, - пояснили сотрудники отдела.

Во время рейда были даны разъяснения и консультации, предпринимателям еще раз напомнили, что несоблюдение требований влечет за собой наложение административных штрафов.

Корзинка:

Актуальные графики уборки дворов всегда можно найти на сайте ugh.ufanet.ru.