Жарко о тепле

На еженедельном оперативном совещании глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что послание к Госсобранию региона будет озвучено 28 января. Мероприятие пройдет с небольшим количеством участников, остальные смогут увидеть обращение в прямом эфире.

Про covid

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин доложил, что общее число заболевших коронавирусной инфекцией в республике превысило 23 тысячи человек, выздоровело свыше 17 тысяч. Свободный коечный фонд составляет 32 %. Число заболевших пневмонией выросло по сравнению с уровнем прошлого года на 150%, наблюдается снижение случаев с ОРВИ и гриппом на 30%. В республике началась массовая вакцинация от коронавируса, поступило 13 842 доз препарата, ожидается еще более 15 тысяч. Действуют 72 пункта вакцинации, в том числе мобильные - они выезжают в соцучреждения. На актуальные вопросы ответят в Ситуационном антиковидном центре. Телефон его горячей линии - (347) 218-19-19, ежедневно с 8:00 до 20:00.

Про деньги

Заместитель премьер-министра правительства РБ - министр жилищно-коммунального хозяйства РБ Борис Беляев заявил, что работа правительственной комиссии по нормализации ситуации с начислением платежей за отопление продолжается. Администрациям городов и районов совместно с жилищно-коммунальными организациями поручено устранить все выявленные недостатки, провести анализ начислений за январь и принять меры по недопущению роста платежей. Глава уфимской администрации Сергей Греков сообщил, что заявления на перерасчет платежей за отопление от жителей Уфы будут приниматься со вторника, 26 января. Первые возвраты денежных средств горожане увидят в февральских платежках. Муниципальное предприятие «Уфимские инженерные сети» произведет перерасчет платежей, превысивших ноябрьские показатели более чем на 42%.

- Во всех районах города были проведены встречи жителей с управляющими компаниями. Заполняемость была почти 100%, дискуссия была жаркая, отвечали на вопросы, результат был достигнут. Пришли к соглашению с МУП «УИС» об организации выплат, - отметил Греков.

Про торговлю

Министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев доложил, что Башкирия занимает второе место в ПФО и восьмое место в стране по объему розничного товарооборота. В сфере торговли в Башкирии трудятся более 300 тысяч человек. Эпидемия коронавируса существенно отразилась на сфере питания и предоставления бытовых услуг: снизилась динамика рознично-оптового товарооборота, при этом объемы продаж через Интернет выросли в 3,6% раза. Импульс к развитию в минувшем году получила и сфера придорожного сервиса. В рамках реализации проекта «Молочная кухня» на территории республики работают семь производств общей мощностью около 35 тонн молока в сутки, действуют 103 раздаточных пункта.

Про чуму

В соседних регионах регистрируются вспышки африканской чумы свиней и высокопатогенного птичьего гриппа. Начальник управления ветеринарии Башкортостана Азат Зиганшин сообщил, что для предотвращения распространения болезней выставлены ветеринарно-патрульные посты, проводятся рейды охотничьих бригад совместно с представителями ветеринарной службы, усилен мониторинговый лабораторный контроль ввозимой свиноводческой продукции. В 2020 году зарегистрировано 5 очагов по бешенству животных: три среди собак, два - у волков. Проводится поголовная вакцинация сельскохозяйственных и домашних животных, для профилактики у диких используется препарат «Рабистав».

Подготовила Юлия ПАХОМОВА.