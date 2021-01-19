1 февраля при Никольском вокзальном храме откроется парикмахерская для бездомных и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проект выиграл грант главы администрации города. Подобных волонтерских центров в стране еще не было.

- Эта история началась ровно год назад. Я пришла в храм к отцу Павлу и предложила стричь людей без определенного места жительства. Они приходят в церковь за тарелкой горячего супа и одеждой. Личное общение с ними меня глубоко потрясло. Идею также поддержали мои коллеги и друзья-волонтеры, - рассказала руководитель проекта Татьяна Овсяникова.

Первые полгода приходилось работать в спартанских условиях: из оснащения - только старенькое трюмо и стул. Но главное неудобство заключалось в том, что стричь приходилось на проходном месте.

- Но в июне храм предложил отдельную комнату площадью 22 квадратных метра. А буквально через день мне звонит знакомый и сообщает, что может безвозмездно отдать профессиональное парикмахерское оборудование, в том числе три кресла, мойку для мытья головы. И все это новое! Представляете, как все удачно сложилось, - с воодушевлением рассказывает Татьяна.

- Татьяна сразу же, с первой встречи, произвела на всех очень хорошее впечатление. Она по-доброму, спокойно относится к людям, готова помочь и поддержать делом и словом тех, кто оказался в категории брошенных на произвол судьбы. И прихожане наши рады общаться с ней, довольны стрижками, которые она им сделала, - отметил настоятель Никольского вокзального храма отец Павел Тихонов.

- Мы начали думать, как освежить помещение, подвести воду. И тут волонтер АНО «Общество помощи детям «Возможность» Елена Петрова предлагает мне прописать наше начинание как социально значимый проект и подать заявку на грант. Каково же было мое удивление, когда и это удалось.

«Парикмахер ДОБРА» стал лидером конкурса. Комиссия отметила его уникальность и большой социальный эффект. В итоге проект Татьяны победил в номинации «Уфа - активный город». Полученные средства, 170 тысяч рублей, направили на капитальный ремонт. И вот с декабря прошлого года в Никольском вокзальном храме у волонтеров кипит работа. Вскоре здесь установят то самое оборудование, а также профессиональный свет. «Также закупим инструменты для мастеров и расходные материалы: одноразовые пеньюары, маски, перчатки. Будет все по правилам, как в настоящем салоне», - делится планами Татьяна.

В Волонтерском центре «Парикмахер добра», по замыслу его организаторов, будет продолжена работа с посетителями Никольского храма. Также в нем смогут пройти обучение базовым навыкам парикмахерского дела матери, воспитывающие детей-инвалидов, и другие женщины из группы социального риска. Уже намечены благотворительные мероприятия, приуроченные к 8 Марта, Дню Победы, началу учебного года, периоду выпускных балов.

И здесь важно сделать небольшое отступление. Дело в том, что Татьяна - один из самых известных мастеров своего дела. Причем ее известность простирается далеко за пределы Башкирии. Овсяникову хорошо знают коллеги в Москве, к ней на стрижку приезжают клиенты из других городов.

- Вместе с коллегами мы часто бывали в школах-интернатах, детских домах, социальных приютах. С 2012 года я начала регулярно проводить различные проекты для матерей, попавших в трудную жизненную ситуацию, женщин, подвергшихся домашнему насилию. С благотворительным фондом «Содействие» нас связывает давняя дружба. Но до этой истории с лицами без определенного места жительства я не работала.

По мнению Татьяны, аккуратная прическа может стать «поворотным моментом в судьбе» людей.

- А здесь правда можно постричься? - Ильшат робко стучится и проходит в комнату. Невысокий, в потрепанной одежде, он смущенно теребит шапку. История этого парня настолько банальна, что от этого становится еще грустнее.

Приехал из отдаленного района республики, устроился на стройку, планировал заработать денег и помочь родителям. Но из вагончика, где он временно жил, украли документы и все накопленное. Так и остался на улице, а родным решил не сообщать о своих трудностях. «Как я покажусь им на глаза? Вот разберусь с проблемами, тогда и поеду», - говорит он.

Тем временем Татьяна заканчивает стрижку, а Ильшат пристально разглядывает в зеркале свое изменившееся отражение. Хочется верить, что в лучшую сторону изменится и его жизненный путь.

- Чаще всего просят сделать короткую стрижку или постричь «под ноль». Женщин среди бездомных очень мало, в основном мужчины. Возраст в среднем от 25 до 45 лет - то есть дееспособные и в самом расцвете сил, - с сожалением рассказывает Татьяна. - Таким людям необходимо помогать, чтобы вернуть к нормальной жизни.

Альфия ИБРАГИМОВА.

Корзинка:

Одним из проектов Татьяны, также получившим большой отклик, стало обучение базовым навыкам парикмахера женщин-сиделок, чтобы они могли стричь своих подопечных, за которыми ухаживают, - стариков, инвалидов, паллиативных больных. Татьяна организовала его совместно с СО НКО «Ваша сиделка». А также обучение мам, которые воспитывают детей-инвалидов. Например, ребенка с тяжелой формой ДЦП или аутиста очень сложно постричь. «Они боятся посторонних, отрицательно реагируют на действия парикмахера. Вот совсем недавно мамы присылали видео, как они стригут детей. Получилось классно. Также мы навещаем детей в детских домах и интернатах, делаем им модные прически, ведь для подростков это важно», - отметила Татьяна Овсяникова.