Получи паспорт!

Всеобщая вакцинация, антиковидный паспорт и социальный контракт - такие вопросы обсудили на еженедельном оперативном совещании под руководством главы Башкортостана Радия Хабирова.

Про вакцинацию

Башкортостан готов к массовой вакцинации от коронавируса, которая в соответствии с поручением президента России Владимира Путина начинается с 18 января. Министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что в регионе организовали более 80 пунктов вакцинации. Записаться на прививку можно через портал «Госуслуги» или мобильное приложение «К врачу». Получено 14 тысяч доз вакцины, до конца января ожидается не менее 50 тысяч доз. Сейчас прививают врачей, учителей, соцработников, специалистов МФЦ, волонтеров и полицейских. Перечень граждан, которым показана вакцинация, будет расширен.

Про Ситуационный центр

С начала работы специалисты Ситуационного антиковидного центра республики отработали более 31 тысячи обращений, рассказала зампредседателя комитета Госсобрания - Курултая РБ по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Римма Утяшева. Большинство из них касаются амбулаторного лечения, уточнения результатов тестов на COVID-19 и вакцинации. На горячую линию можно позвонить по телефону: (347) 218-19-19 с 8:00 до 20:00. Радий Хабиров поручил сократить время дозвона - не более 2 минут.

Про антиковидный паспорт

В начале февраля в регионе вводится новый документ, подтверждающий наличие антител или прививки от коронавируса. Об этом рассказал руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин. Функцию оператора проекта выполнит Минцифры Башкирии: паспорт будет цифровым, в виде QR-кода, при необходимости его можно будет распечатать или транслировать непосредственно с телефона. Для его получения нужно зарегистрировать личный кабинет на портале госуслуг, данные о вакцинировании будут поступать автоматически из Минздрава. Привившийся от COVID человек получит ряд преференций, льгот и скидок от магазинов-партнеров, фитнес-центров, санаториев, турфирм. Кроме того, можно будет посещать спектакли, концерты, кинопоказы и спортивные матчи сверх 30%-й квоты. Граждане старше 65 лет после прививки освобождаются от противоэпидемических ограничений.

Радий Хабиров поручил проработать технологическую цепочку - чтобы не было недостатка в считывающих цифровые коды устройствах.

Про тепло

Глава Министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Борис Беляев объяснил причины повышения платежей за отопление в декабре. В их числе - значительное понижение температуры воздуха, нарушение режима теплоснабжения ресурсоснабжающими организациями («перетопы»), несоответствие указанных площадей общедомового имущества фактическим и некорректная работа общедомовых узлов учета. Он заявил, что в случае выявления ошибки в начислении уплаченные деньги вернут. Беляев призвал принять срочные меры по обеспечению настройки работы приборов учета и инвентаризации жилищного фонда. Также власти хотят провести инвентаризацию многоквартирных жилых домов и создать республиканскую систему сбора данных с общедомовых счетчиков.

Про контракт

Более 5 тысяч жителей республики заключили социальные контракты и нашли новую работу. Об этом рассказала вице-премьер - министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова. Участвовать в программе могут малоимущие семьи, одиноко проживающие граждане, доход которых ниже прожиточного минимума. Государство предоставляет поддержку в виде единовременных и ежемесячных выплат по одному из выбранных человеком направлений, и он обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. Контракт заключается на срок от 3 месяцев до 1 года. В общей сложности в 2020 году такие социальные контракты заключили 5 109 жителей республики.

Подготовила Юлия ПАХОМОВА.