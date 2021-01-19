Бульвар готовится к «взлету»

25 января в Уфе должны пройти общественные слушания по благоустройству бульвара Славы, где будет предложена для обсуждения концепция, подготовленная городскими архитекторами.

Она предусматривает сохранение зеленых зон, обустройство аллеи Мусы Гареева, вдоль которой расположатся объекты авиационной тематики, и установку фонтана. Реконструкция охватит территорию на проспекте Октября в три гектара: от лесопарковой зоны и театра-студии Айдара Галимова (бывший кинотеатр «Салют»), пересекая улицу Блюхера, - до проспекта Октября.

Проект предусматривает максимальное сохранение занятой зелеными насаждениями площади, а также высадку новых деревьев. Архитекторами было предложено создать аллею Мусы Гареева, вдоль которой расположатся объекты авиационной тематики, самолетов, взлетно-посадочных полос, в том числе, в малых архитектурных формах, и будет установлен фонтан. Бульвар планируется разделить на пять зон: детскую, для отдыха, для развлечений, навес из растений и фонтан. Также подразумевается изменение дизайна подземного пешеходного перехода. Его крышу планируют выполнить из легких конструкций с использованием стекла, а в интерьере использовать фото и модели самолетов.

Сам бульвар не очень широк, поэтому предполагается интегрировать его площадь с дворами прилегающих дворов, где разместятся современные игровые комплексы: площадка. А рядом построить площадку для детей, воркаут и скейтпарк.

В покрытии основных тротуаров применят разноформатную брусчатку, а второстепенных – кирпич. Важную роль в проекте играет освещение - как в поддержании летной тематики, так и безопасности. Лампы планируется вмонтировать в основной тротуар – они будут имитировать огни взлетно-посадочной полосы. Это очень выгодно будет смотреться в вечернее время.

Саша БЕЛОВА.

КОРЗИНКА

Слушания пройдут в Городском дворце культуры (проспект Октября, 137). Начало в 19 часов. В них может принять участие любой уфимец.