Инициативным - зеленый свет

Дом и двор - это место, где мы живем, и хочется, чтобы здесь можно было проводить время с комфортом, все радовало глаз - детские городки и спортивные площадки, удобные парковки, клумбы, газоны, скамейки… Многие жители многоквартирных домов не только мечтают, но и сами участвуют в создании комфортной среды обитания. Именно для таких неравнодушных и активных жителей в районе реализуется программа поддержки местных инициатив.

Спортивные стадионы, детские площадки и парковки - еще не весь список задуманного жителями района вместился в рамки программы, но предварительные собрания остались позади - наступило время итоговых.

Жители каждого МКД стали одной большой командой. Активисты домов № 12/1 по ул. Баязита Бикбая и № 13/1 по ул. Юрия Гагарина хотят, чтобы в их дворах установили детские площадки с современным резиновым покрытием, уникальными игровыми элементами и зоной отдыха для родителей. На улице Шафиева, 10 запланировали установить дорожные и тротуарные бордюрные камни, на ул. 50 лет СССР, 40 - универсальную спортивную площадку, а на Уфимском шоссе, 18/4 - обустроить парковочные места.

От них не отстают и жители дома №18/5 по Уфимскому шоссе с идеей обустройства футбольного поля во дворе школы № 124, а также активисты ул. Р. Нуреева, 23 с проектом открытия спортивного стадиона во дворе школы №88.

- Радует, что жители каждого дома напоминают семьи! Они дружно проводят праздники и совместно решают деловые вопросы. Эти командные качества - залог их будущего успеха! - подчеркнула начальник отдела экономики и предпринимательства администрации района Юлия Чурилова.

Итоговые собрания, больше похожие на праздники, действительно удались на славу. Найти общий язык - важно, но не менее важно проработать детали общего проекта и эффектно презентовать его концепцию. Оригинальные конкурсы и викторины, забавные игры и захватывающие соревнования сыграли на руку участникам. Не обошлось и без кулинарных изысков: на каждом собрании были свои вкусные шедевры - ароматный плов, аппетитные блинчики и другие угощения.

Председатель МКД №18/5 по Уфимскому шоссе Лилия Бурмистрова призналась, что давно мечтает о футбольном поле для своих детишек.

- Бытует мнение, что этот вид спорта - не женское дело, а моя младшая дочурка давно мечтает забивать голы не в самодельные ворота, а в настоящие! - похвалилась Лилия Ахияровна. - Если удача нам улыбнется, совсем скоро на площади в 3200 квадратных метров будет простираться футбольное поле с искусственным покрытием. А зимой на его месте мы сможем заливать каток.

Отметим, что проекты отбираются на конкурсной основе по ряду критериев: они должны быть выбраны населением на общем собрании, подготовлены совместно инициативной группой населения и администрацией, обеспечены софинансированием со стороны жителей и местного бизнеса и завершены в течение одного календарного года.

С информацией о данной программе можно ознакомиться на сайте: https://ppmi.bashkortostan.ru/site/about.

Заключительные собрания еще проводятся, подведение итогов – впереди.

Виктория ИВАНОВА.