За здоровьем - в прорубь

Сегодня православные христиане отмечают большой религиозный праздник - Крещение Господне. В этот день верующие посещают храм: причащаются, запасаются святой крещенской водой. С самого утра очередь прихожан образовалась в Крестовоздвиженском храме.

- Приходим сюда ежегодно. Сами стараемся чтить обычаи и приучаем к этому детей. Накануне, собравшись за семейным столом, отметили Сочельник, после совершения молебна и крестного хода троекратно окунемся в прорубь, - говорит житель Нижегородки Валерий Анисимов.

Омовение в иордани - одна из самых популярных церемоний празднования Крещения. В Ленинском районе купель для купания на протяжении последних 15 лет обустраивают на реке Белой в створе улицы Воронежской. Не изменили традиции и в этот раз - выбрали ближайшее к храму место на водоеме.

- Первый замер толщины льда произвели 7 января, спустя неделю сделали контрольное измерение. Безопасным для одного человека является слой от 10 сантиметров, но во время крещенского купания, как правило, людей приходит много, и толщина льда должна быть соответствующей. На данном участке прибор показывает 34 см, - это безопасно, - поясняет начальник Управления гражданской защиты по Ленинскому району Сергей Евстафьев.

Благоустройство территории работники Службы по благоустройству начали с расчистки снега: первым делом оборудовали спуск и автомобильную парковку. В последний день пустили в ход бензопилу.

- В прошлом году Крещение пришлось на выходные, и мы смогли поехать на озеро Солдатское в парк им. И. Якутова. Нынче в связи с тем, что ограничены во времени, сделали выбор в пользу ближайшей купели и остались довольны. Она оборудована на высшем уровне, имеются ограждения, деревянные ступеньки, - делится впечатлениями Иван Зуев.

Среди желающих приобщиться к таинству и окунуться в воду не только мужчины и женщины, но и семьи с детьми. Чтобы они могли обсушиться и переодеться в комфортных условиях, отряд спецназа «Булат» имени генерала Минигали Шаймуратова установил на побережье обогреваемые палатки. Организаторы также побеспокоились и о горячем чае.

Искупаться в специально оборудованных местах можно во всех районах Уфы. За здоровьем и безопасностью горожан следят медики и полиция, сотрудники Центра общественной безопасности осуществляют пропускной режим. Внизу возле купелей дежурят спасатели Управления гражданской защиты. Также нужно отметить: в этом году в соответствии с противоэпидемиологическими требованиями обязательными являются разделение потоков и соблюдение социальной дистанции. А вот нырять в самовольно вырубленную прорубь не рекомендуется.

Мария НИКОЛАЕВА.