История новогодней травмы

- Кто последний? - пенсионерка Эльвира Сафина занимает очередь. В кабинет экстренного приема травмпункта больницы №5, что называется, «не зарастает народная тропа». Вот и Эльвира Рафкатовна с сожалением разводит руками:

- Ждали гостей, побежала в супермаркет, торопилась сделать покупки, поскользнулась и неудачно упала и сильно ударилась локтем. Рука сильно опухла, наверное, перелом…

Забегая вперед, скажем, что этой пациентке в какой-то мере повезло: обошлось без серьезных последствий, только сильный ушиб. А вот ее «соседу по несчастью», 28-летнему Иреку Арсланову - не очень. Рентген наглядно продемонстрировал перелом двух пальцев на руке. Мужчина про обстоятельства травмы рассказывать не спешил - лишь посетовал, что дома ремонт и дел невпроворот, а тут гипс и такая неприятность.

- Но эти праздники прошли у нас относительно спокойно, можно сказать, в штатном режиме, - пояснил заведующий травмпунктом Анатолий Мазетов. - В новогоднюю ночь дежурил опытный врач-травматолог Алмаз Хызыров, всего за медицинской помощью обратились 8 человек.

Анатолий Витальевич листает журнал приема пациентов. Отдельно здесь отмечают пострадавших на катках, елках и ледовых городках. Таковых оказалось 20 человек. Всего за первые восемь дней 2021 года на экстренном приеме в травмпункте побывали чуть больше 500 уфимцев. «Как много!» - восклицаю я. Но Анатолий Витальевич возражает:

- Наоборот, это приемлемый уровень. Были годы, когда за новогодние каникулы к нам обращались в два раза больше - около 1000 человек. Или в дни пиковых нагрузок принимали по 170 человек в сутки. К нашей радости, за предыдущие два-три года не было тяжелых случаев. В основном фиксируем стандартные травмы - переломы лучевых костей, лодыжек. В среднем в год по неотложке «проходит» 25 тысяч человек.

- Обычные уличные травмы, - подтверждает медсестра Альбина Хисамутдинова. Она трудится в травмпункте с 1993 года и считается одной из самых опытных.

- Но в Новый год обращений все же больше?

- Конечно. Праздники и длительные выходные - это всегда эмоции, а значит, и притупленное чувство опасности и самоконтроля. Главные причины повышенного уровня травматизма в эти дни связаны с приемом алкоголя, огнеопасными фейерверками, а также нахождением среди больших скоплений людей, - говорит Анатолий Витальевич.

В коллективе травмпункта трудятся 27 человек. Здесь круглосуточно можно получить экстренную медпомощь. И хотя этот травмпункт рассчитан на население южной части Уфы общей численностью 340 тысяч человек, в помощи здесь не отказывают никому.

- Принцип организации нашей работы такой: оказываем помощь всем, независимо от места жительства. Случаи бывают самые разные: и лица без определенного места жительства, и в состоянии алкогольного опьянения, и дебоширы, - объясняет Альбина Хисамутдинова.

Кому-то из пациентов оказывают помощь амбулаторно, некоторых госпитализируют. Если вы пострадали - вам обязательно помогут. «Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением», - подчеркивают медики.

Трудится здесь и молодой врач-ординатор Илюса Мурадымова. Она окончила БГМУ в 2019 году. Хрупкая девушка не побоялась и выбрала такой непростой «участок».

- Первое время было сложно: поток пациентов большой, нужно успевать, делать все быстро. В течение месяца привыкала к этому режиму. Надо быть постоянно наготове: приходят люди с самыми разными травмами. Не умолкает и телефон регистратуры.

- В течение 26 лет, с 1984 года по 2010-й, травмпунктом заведовала известный врач Светлана Давыдовна Хабас. Она часто повторяла, что у нас фронтовое отделение. Так оно и есть. Помогает то, что у нас очень дружный и слаженный коллектив. Работаем вместе не один десяток лет, - говорит Анатолий Витальевич. Наш разговор приходится прервать: в кабинет стучится очередной пациент.

Сам Анатолий Витальевич возглавил травмпункт в 2010 году, а в этом коллективе трудится с 2002-го. До этого работал врачом-травматологом в Мелеузовской центральной районной больнице.

- 20 лет отработал там, начиная от врача-интерна, прошел все ступени до и.о. главного врача. Потом уже переехал в Уфу.

- Какие сложные случаи были в вашей личной практике?

- Если честно, за 40 лет было столько всего! К примеру, дежурил в новогоднюю ночь в стационаре. Произошло очень тяжелое ДТП: грузовик въехал в толпу людей. В приемный покой сразу поступили восемь человек с тяжелыми сочетанными травмами. Или 1 января в 8 утра должен был заступить на дежурство, но в 4.00 экстренно прибыл в операционную. Привезли сразу несколько пострадавших: ножевые ранения, в том числе в сердце, тяжелые переломы. Все - результат бытовой драки. Тогда мы вышли из операционной только в 18.00. Приходилось совмещать специальности и работать в качестве нейрохирурга. Пятилетняя девочка попала в ДТП и получила тяжелый вдавленный перелом черепа. Мне пришлось ее экстренно оперировать, выполнить трепанацию. Этим летом она приехала в Уфу и навестила меня. Сейчас живет в Чехии, стала успешной бизнес-вуман. Радует, когда у твоих пациентов все хорошо.

Работаем в масках: у нас неотложная помощь, мы никому отказать не можем. Больные коронавирусом тоже ломают руки, падают на улице.

Кстати, травмпункт начал свою работу в 1971 году - то есть в 2021-м справит свой полувековой юбилей. Кстати, к прошлому юбилею, десять лет назад, медики собрали статистические данные и установили, что за 40 лет здесь оказали помощь 2,5 млн человек. Безусловно, и к 50-летию будет преодолен новый рубеж. Но, может, нам стоит более внимательно соблюдать элементарные правила безопасности? Глядишь, у врачей работы убавится…

Альфия ИБРАГИМОВА.

Фото автора.

Корзинка:

Катание на тюбинге - один и из самых травмоопасных видов зимнего отдыха. Ватрушки способны развивать большую скорость и закручиваться вокруг своей оси. В результат человек перестает ориентироваться в пространстве и может получить серьезную травму. На тюбингах нельзя кататься с горок с трамплинами при приземлении ватрушка сильно пружинит, можно получить сильные травмы спины и шейного отдела позвоночника.