Медленно, но движемся

Первый рабочий день недели показал, что закрытие путепровода на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди, создает определенные затруднения, но не стало критичным. Заезжавшие в город из Демы рассказали, что в семь часов утра особых проблем не возникло. Но с восьми часов, когда на дорогу выехал основной поток, появились сложности. Вместо обычных сорока минут в пути демчане и жители пригородных поселков провели больше часа. Даже глава республики Радий Хабиров, задержавшись в дороге, выразил претензии Минтрансу.

Испытано на себе

Мы провели эксперимент. Наша сотрудница приехала на работу из Демы на маршрутном автобусе и потратила на дорогу полтора часа. А ее супруг поехал через Затон и оказался на Телецентре на полчаса раньше нее. Действительно, ехавшие через Затон не заметили ухудшения дорожной ситуации. Поток автомобилей, конечно, усилился. Но на дорогу было потрачено времени не намного больше обычного. При въезде на мост, где смыкаются объездная и старая затонская дорога, возник плотный поток, но двигался уверенно. На удивление не было никакого затора при заезде на улицу Города Галле, но зато возник на повороте на Пархоменко, так как дорога не была расчищена на всю ширину проезда.

Уже в десять часов уличные камеры зафиксировали, что транспортный поток на въездах в город рассеялся.

Острые углы круглого стола

В пресс-центре телеканала «Вся Уфа» и.о. начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений города Константин Паппе, директор Мостоотряда № 30 филиала АО «Уралмостострой» Василий Чекуров и заместитель главного инженера МУЭСП «Уфагорсвет» Руслан Яхиббаев ответили на вопросы журналистов и блогеров о реконструкции развязки.

- Зачем нужно это перекрытие? Можно ли было обойтись без этих мер?

- Основная цель реконструкции - увеличение пропускной способности и прочности конструкции, ведь развязка строилась, когда автомобильный поток был в разы меньше. После расширения планируется увеличить пропускную способность до 30%. Более того, увеличится подмостовое пространство, появится возможность организовать дополнительную полосу движения по проспекту Салавата Юлаева.

Проект родился не на пустом месте: проводились замеры пропускной и несущей способности моста специалистами из Высшей школы экономики и исследовательского центра «Мосты». По их результатам через мост ежедневно проезжают более 125 тысяч автомобилей, и ежегодно это число увеличивается на 3%. Для того, чтобы на ближайшие два-три десятка лет мы смогли закрыть этот вопрос, необходима была реконструкция.

Сейчас идет строительство моста-вставки, и есть возможность сразу соединить его с новой развязкой и больше не возвращаться к этому. Иначе потом получится двойная работа.

- Почему такие долгие сроки?

- Вариантов было несколько. По некоторым из них можно даже обойтись без перекрытия дорог, но тогда работы затянулись бы на годы. А по другим удавалось сократить сроки, но увеличивалась нагрузка на действующие полосы. В итоге, чтобы жители Демы и пригородных поселков не остались отрезанными от города, был выбран самый оптимальный вариант с частичным перекрытием.

И тут нужно отметить, что реконструкция будет производиться без перекрытия проспекта Салавата Юлаева - главной артерии города, соединяющей южные и северные части.

- Какие еще дополнительные меры были предприняты?

- У муниципальных служащих рабочий день будет начинаться с 8, а не с 9 утра, чтобы разгрузить въезд в пиковые часы транспортного потока, который проходится на интервал с 8:10 до 8:50 часов утра. По возможности то же самое предложено сделать и частным организациям и предприятиям.

- Изменится ли количество маршрутов, проезжающих по Бельскому мосту?

- Руководство «Башавтотранса» сообщило, что количество маршрутов может сократиться до 30%, причем меняться они не будут, только немного увеличится интервал между конечными станциями. Насколько - сейчас спрогнозировать трудно. В настоящий момент перевозчики ведут расчеты по моделированию графика.

Также рекомендуется выбирать альтернативные пути. Ведь помимо Затонского моста есть еще и электротранспорт, заезд через Каменный мост.

- Почему пока нет техники на реконструируемом участке?

- В первые дни тяжелая дорожно-строительная техника не требуется: проводится геологическая разведка грунта, соответствие ее характеристик проекту, а строительно-монтажные работы начнутся сразу после получения результатов и уточнения фактического местоположения инженерных коммуникаций. В ближайшие пару недель пройдет диагностика железобетонных конструкций, а после начнется их демонтаж. Работы будут идти круглосуточно, в две смены.

- Один из предложенных путей объезда – затонское направление. Каково состояние старого Затонского моста, справится ли он с повышенной нагрузкой?

- В настоящее время состояние старого Затонского моста некритическое, с повышенной нагрузкой он справляется. Его ремонт начнется после ввода в эксплуатацию нового Бельского моста.

По более новому Бельскому мосту 1991 года постройки не может быть никаких опасений. Он рассчитан на дополнительные динамические и статические нагрузки. Текущая нагрузка, даже при затрудненном трафике, не является чрезмерной.

По старому Бельскому мосту 1956 года постройки трафик идет с ограничениями, которые хорошо известны и не нарушаются.

Работает штаб

В постоянном режиме работает городской штаб под председательством врио главы администрации Уфы Сергея Грекова. Штаб в оперативном режиме отслеживает транспортную ситуацию на данном участке. Ежедневно в специальном разделе на сайте администрации Уфы выкладывается мониторинг за сутки. Штаб анализирует данные по автомобильному потоку в часы пик и оперативно реагируют на запросы уфимцев.

Подготовила Алина Гарипова.