Тепло и расчет

Зимой приятно возвращаться домой - в тепло, уют. За окном мороз или вьюга, а в квартире - пыхтит на плите чайник, кот свернулся клубочком у батареи…

Хорошо, когда дома не нужно кутаться в плед, но почему-то огорчают счета за отопление: почему так дорого-то? Мне за двухкомнатую квартиру в пятиэтажке начислили за тепло 4 тысячи 500 рублей. Кому-то из соседей - еще больше, кому-то - чуть меньше, это зависит от общей площади жилья. Однако суммы в любом случае немаленькие. Хорошо, что я в состоянии оплатить свой счет, а вот у многих моих соседей - они в основном пенсионеры - доходы небольшие...

…Не смолкают телефонные звонки в офисах коммунальных служб. «Почему нужно так много платить? - спрашивают жители. - Может, ошибка? Если нет, то откуда такие высокие тарифы?». С этими же вопросами обращаются в администрации района и города. В Октябрьском районе обращения по вопросу больших начислений поступили от жителей домов, расположенных по проспекту Октября, улицам Шафиева и Комсомольской. И они не остались без внимания. Глава администрации района Сергей Плотников побывал по указанным адресам. Вместе со старшими по домам и горожанами спустился в подвалы, где установлены узлы учета тепловой энергии. И, так сказать, все на месте убедились, что работают приборы правильно, без сбоев. По итогам проверки были проведены круглые столы с участием представителей БашРТС и управлений жилищного хозяйства района. На встречи, которые прошли на двух площадках - в большом зале администрации района и в здании центра «Салям» (микрорайон Сипайлово) - пришли около четырехсот активных горожан, в основном председатели советов многоквартирных домов. Многие уфимцы подключились к разговору в онлайн-формате. Жителей волновали вопросы корректности показаний узлов учета тепловой энергии, состояние внутридомовых систем отопления. Были жалобы и на суммы в квитанциях, значительно превышающие начисления предыдущего месяца, и на чересчур горячие батареи,

Модератором этих встреч выступил глава администрации района. На вопросы жителей отвечали заместитель директора филиала БашРТС «Теплосбыт» по работе с МКД Михаил Резниченко, представитель МУП ЕРКЦ Уфы Земфира Арсланова, директор УЖХ Октябрьского района Раиль Абдрахманов, директор УЖХ «Сипайловский» Альфис Гареев.

Как пояснил Михаил Резниченко, плата за отопление начисляется только в осенне-зимний период, то есть за фактическое потребление тепловой энергии. Летом такие начисления отсутствовали. Каким образом формируются сумма начисления? Либо по показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии (ОДПУ ТЭ), либо по нормативам, утвержденным Госкомитетом РБ по тарифам, если теплосчетчик отсутствует, не функционирует или не введен в эксплуатацию. В первом случае ежемесячная плата за отопление будет варьироваться, а при использовании норматива начисления будут одинаковыми в течение всего отопительного сезона.

Ключевым фактором, влияющим на стоимость отопления при наличии ОДПУ ТЭ, является температура наружного воздуха. Чем холоднее на улице, тем больше дом потребляет тепловой энергии на поддержание комфортной температуры в помещениях.

- Декабрь оказался холоднее на 8 градусов, чем ноябрь: средняя температура составила -12,4 и -4,1 градусов Цельсия, соответственно. Это означает, что расход тепловой энергии в каждом доме увеличился, что неизменно приводит к повышению сумм по оплате за отопление в домах с ОДПУ ТЭ. Необходимо учитывать, что общая сумма в квитанции включает также и начисления за горячее водоснабжение и задолженность предыдущих периодов - при наличии таковой. В среднем мы отмечаем рост сумм за отопление на 30 процентов от прошлого месяца, - сообщил Михаил Алексеевич.

Каждое обращение жителей требовало индивидуального подхода. На часть вопросов были даны разъяснения во время встречи, остальные, требующие дополнительного изучения, взяты на контроль.

Лилия ЗИМИНА.