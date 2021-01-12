Новый год - с шайбой у ворот

В микрорайоне Нижегородка прошел Рождественский турнир по хоккею. Доброжелательную атмосферу и благоприятные условия для проведения состязаний седьмой год подряд обеспечила семья индивидуального предпринимателя Муниры Байгильдиной.

Соревнования, давно полюбившиеся нижегородцам, прошли на хоккейной коробке на улице Заозерной, которую открыли 10 лет назад - 24 декабря 2011-го. В связи с приближающейся круглой датой и прошедшим годом 75-летия Победы сезон 2020-2021 решили провести под лозунгом «Есть такая профессия - родину защищать!». И это не случайно: здесь вместе с юношами, которых вскоре призовут в армию, играют мужчины, которые уже отслужили.

- Первый турнир, посвященный призывникам, состоялся 28 ноября, а рождественский - 7 января. Если раньше баталии длились по два дня, то теперь в связи с ограничениями из-за коронавируса пришлось вдвое сократить количество участников и провести турнир за один день. Однако от этого он не стал менее зрелищным, - делится впечатлениями Мунира Байгильдина.

В этот раз на льду встретились команды «Урал», «Затон», «МЧС» и «Акула» Кировского района. Поддержать своих фаворитов приехали болельщики со всего города.

- За большой вклад в развитие хоккея в микрорайоне Нижегородка благодарим Муниру Лябибовну. Все эти годы она помогает в организации данного турнира, - отметил, приветствуя участников, заместитель главы Администрации Ленинского района Иван Иванов.

Схватки были жаркими и бескомпромиссными: уступить соперникам заветное первое место ни одна из команд не хотела. Однако в результате упорной многочасовой борьбы победила приглашенная «Акула». Немного ей уступили хозяева («Урал»), ставшие вторыми. Третье и четвертое места достались командам «МЧС» и «Затон». В завершение турнира победителям вручили медали, кубки и грамоты.

- Спорт - это постоянное движение, а движение - выносливость. Этой способностью должны обладать все сотрудники пожарной охраны, поэтому стараемся участвовать во всех спортивных событиях, - отметил заместитель начальника пожарно-спасательной части №32 Салават Шафиков.

- Наши игроки показали высокое спортивное мастерство и выиграли первую встречу. Однако в финале удача была на стороне противника: мы уступили им со счетом 2:4, - сказал капитан команды «Урал» Эдуард Урманов.

Неотъемлемая часть всех мероприятий, проводимых на Заозерной, - угощения от Байгильдиных. Как рассказывает Мунира Лябибовна, раньше после каждого мероприятия игроков и их родственников, пришедших поддержать, приглашали за общий стол, а в этом году плов и выпечку пришлось раздавать прямо на свежем воздухе.

- Почему выбор пал на столь серьезный вид спорта? - интересуюсь я.

- В 2002 году, когда мы начали строить мечеть, мой сын увидел на только затянувшемся льдом озере Долгое детей, гоняющих шайбу, и сказал: «Лед еще совсем тонкий, а уже катаются. Давай зальем хоккейную площадку, чтобы мальчишки играли в безопасном месте». Так возникла идея создания спортивной коробки, - говорит Мунира Лябибовна.

В первое время просто расчищали снег и заливали каток, а в 2011-м на средства, выделенные благотворительным фондом «Урал», установили борта и состоялось официальное открытие коробки. Затем начали проводить различные турниры: 24 декабря - ко Дню Конституции республики, 2 января - Новогодний ,7-го - Рождественский, 22 февраля - ко Дню защитника Отечества. Здесь же проходят состязания школьников «Золотая шайба».

- Когда клуба «Урал» еще не было, приглашения рассылали от имени Уфимского дамского общества мусульман, что немного унижало достоинство сильной половины человечества. Тогда было решено создать спортивный клуб «Урал». Воду и электричество оплачиваем за счет мечети, на хоккейную коробку направлены три камеры видеонаблюдения, которые не только обеспечивают безопасность, но и помогают прояснить спорные вопросы, возникающие во время игр. Однажды во время «Золотой шайбы» возник спор о шайбе между учителями физкультуры 39-й и 91-й гимназий, и мы были вынуждены пересмотреть запись, - рассказывает собеседница.

Кстати, хоккейная коробка на Заозерной - одна из немногих бесплатных с теплой раздевалкой и универсальным покрытием. За установку освещения, асфальтовое покрытие и предоставленный строительный вагончик активисты благодарят администрацию района.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото пресс-службы администрации Ленинского района.