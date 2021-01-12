Развязка наших страхов

Признаться, первого рабочего дня в новом году я ожидала не только с нетерпением - скорей бы окунуться в любимую работу! - но и со страхом. Ведь я - жительница Демы, и мне придется добираться до офиса через пресловутую транспортную развязку на проспекте Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди.

Каждый день на работу по трассе Аэропорт - Уфа оправляются не только демчане, но и жители поселков Цветы Башкирии, Лебяжий, Зубово и даже Чишмы. Поэтому «дорога жизни» всегда загружена, учитывая и дальнобойные машины, а тем более в дачный сезон. Пробки здесь - дело привычное.

Так как верного «железного коня» не имею, отправилась на работу по привычному маршруту 257к, интервалы которого в дни зимних каникул стали гораздо продолжительнее. Чтобы разгрузить демское направление, предлагались альтернативные варианты - например, через Затон, куда можно попасть и на общественном транспорте. А также электричка, но мне ею пользоваться крайне неудобно, так как нужно сначала добраться до нее, а потом ехать до места назначения с железнодорожного вокзала. Тем не менее они ходят с шести до девяти утра и после пяти вечера до половины девятого каждый час. Проезд стоит 22 рубля, а по карте «Алга» - 20 рублей. Плюс действует тариф «Счастливый час» - можно бесплатно пересесть на автобус «Башавтотранса». Такси обычно везет из Демы в город за 200-350 рублей в зависимости от времени суток и бренда организации, а сегодня предлагали и вовсе заоблачный тариф - от 500 до 640 рублей.

Проезд по «великому пути» осложнялся зачастившим в последние дни снегопадом. Вчера знакомые говорили, что именно он стал причиной небольшой задержки по пути домой.

Маршрутка привычно покатила по демской трассе, но неожиданно на середине пути притормозила. «Начинается!», - процедила соседка по салону. Однако мы не встали «намертво», а двигались понемногу и наконец выехали на основную трассу, вдоль которой сновали гаишники с жезлами. Как и ожидалось, машин было много, но это не был «апокалипсис», который прогнозировали в соцсетях.

А вот и Бельский мост, где рядом денно и нощно возводится мост-близнец. Чтобы лучше представить обстановку, вытаскиваю мобильник. Нашла ссылку, включаю камеры Уфанета, которые сверху обозревают и саму развязку, и движение по мосту. Насколько я знаю, автолюбителям советуют пользоваться еще и мобильными приложениями для построения оптимального маршрута.

Почти без остановок добрались до развязки - путепровода, куда сейчас стянута техника, и проезжаем ее по еще не закрытой половинке. Основной поток поворачивает направо, так как движение стало односторонним и при въезде в город можно следовать лишь по маршруту Октябрьской Революции, Посадской, Мингажева, Сун-Ят-Сена, Бакалинской.

Выезжающих из города автомобилей в эти часы немного, и они едут в основном по Набережной, Кирова, так как при съезде с путепровода по Октябрьской революции отменили левый поворот. На всех прилегающих улицах запрещено парковаться.

Движение регулируют недавно установленные «умные» светофоры по направлению проспекта Салавата Юлаева и по улице Заки Валиди. Они будут в автоматическом режиме считывать данные автопотока по тому или иному направлению и принимать решения по увеличению или сокращению длительности горения светофоров. Несмотря на наличие этой фуекции, здесь дежурит группа специалистов «Уфагорсвета», которые готовы, наблюдая за ситуацией на дороге, регулировать работу светофора и увеличивать длительность горения «зеленого света» в режиме реального времени. Также на данном участке стоят постовые для оперативного реагирования в случае ДТП.

Вздох облегчения прокатывается по салону, когда маршрутка, наконец, заворачивает на улицу Ленина. Понемногу люди растворяются в снежной мгле уфимских остановок, чтобы приступить к своим рабочим обязанностям. Я посмотрела на часы: проезд в целом занял на двадцать минут меньше, чем обычно.

Зиля БАДРИЕВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.