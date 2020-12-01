Равнение на Героя

Постановка при стрельбе из традиционного лука почти та же, что и на Олимпийских играх: ноги на ширине плеч, локоть ни в коем случае не ниже стрелы. Семиклассница Лия еще в сентябре била исключительно «в молоко». Но теперь все чаще в десятку: наставник, заслуженный артист РБ Урал Муртазин, не нарадуется. Жаль только, что все детские соревнования отменены, впрочем, на регулярности тренировок это никак не сказалось. Стрельба из лука лишь одно из многих дополнительных занятий, обязательных для ребят из класса имени Героя России Минигали Шаймуратова полилингвальной школы № 44.

- 7 «Д» – особенный класс, он создан в этом учебном году. Учатся шаймуратовцы по программе с физико-математическим уклоном плюс углубленное изучение английского и башкирского языков. Помимо основных предметов, в программу входят плавание, стрельба из традиционного лука, народная хореография, а игре в шахматы обучает кандидат в мастера спорта Ильдар Имашев, - рассказал классный руководитель Айнур Сахаутдинов.

Классов имени Шаймуратова в республике пока только три. Помимо школы №44, открылись в демской полилингвальной № 162 «Смарт», а также в Башкирской гимназии имени Рами Гарипова. Но за то чтобы попасть в них, боролись школьники со всей Уфы и даже из некоторых районов Башкортостана. На торжественной присяге юных шаймуратовцев 8 октября присутствовал глава региона Радий Хабиров.

- Ребята проходили отборочное тестирование, сейчас в классе 14 человек. Но родители все больше проявляют интерес к этой программе, поэтому набор детей возобновим. По окончании школы выпускники за высокие достижения в учебе, спорте и творчестве будут награждаться значками «Юный шаймуратовец», - пояснил Айнур Шаймуратович.

В коридорах школы учеников можно узнать по особой единой для всех шаймуратовцев форме. Ее разработали специалисты предприятия «Агидель» республики. А еще в 7 «Д» помимо классного руководителя есть свой куратор - учитель ОБЖ Булат Туктамышев, а вместо привычного старосты - командир отделения. На эту почетную должность определили Анастасию Цветкову.

- В нашем классе все спортивные, умные, целеустремленные, мы очень сплотились. Нравится, что у нас много интересных дополнительных уроков, - признается семиклассница.

Мальчишкам особенно нравятся тренировки в бассейне, они проводятся раз в неделю. Некоторые ребята именно здесь и научились плавать. А вот семиклассник Михаил Глушков преодолевает 50-метровку за сорок секунд. Но в будущем планирует еще улучшить свои результаты и достойно представлять школу и класс на соревнованиях.

- Конечно, ребятам подробно рассказываем о личности генерал-майора Минигали Шаймуратова, о его подвиге, боевом пути. После посвящения побывали на экскурсии в Национальном музее РБ. Памятным и важным для нас стало 13 ноября - День 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, который теперь будет отмечаться каждый год, - отметил Айнур Шаймуратович.

Пока пандемия помешала многим планам. После снятия эпидемиологических ограничений шаймуратовцы намерены побывать в гостях в Музее 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, принять участие в работе поисковых отрядов.

Альфия ИБРАГИМОВА.