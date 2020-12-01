Будем долго жить!

Заключительное в уходящем году оперативное совещание в правительстве длилось дольше обычного: вице-премьеры и министры выступили с отчетами.

Про будущее

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал распоряжение - 2021 год в Башкирии объявили Годом здоровья и активного долголетия. Руководитель республики отметил, что самое дорогое — это жизнь и здоровье людей, поэтому главной задачей является уменьшение смертности и улучшение здоровья населения. Правительству было поручено разработать план соответствующих мероприятий на следующий год. Программа реабилитации уже запущена.

Про транспорт

В следующем году на улицах Уфы не должно остаться «пазиков» - такое поручение получил министр транспорта и дорожного хозяйства Алан Марзаев. Транспортники республики также должны усилить кооперацию с федеральным Минтрансом и ОАО «РЖД», плотнее заняться решением вопросов строительства уфимского железнодорожного кольца, мостов через Белую и дальнейшей модернизации Международного аэропорта «Уфа», признанного одним из лучших в России.

– Большая и энергичная работа с привлечением банка ВТБ позволила сдвинуть с места сложную историю по строительству Восточного выезда из Уфы, – отметил руководитель республики. – Если всегда работать в таком же формате, мы постепенно сможем решить важнейшие транспортно-инфраструктурные вопросы, построить новые мосты, а после пандемии – быть готовыми к возобновлению прежних и открытию новых авиарейсов из обновленного аэропорта, в том числе за границу – в Европу, Стамбул и Тель-Авив.

Про жилье

В республике зарезервировали 6,7 миллиардов рублей на выплату компенсаций и строительство более 60 проблемных объектов. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры Рамзиль Кучербаев, отметив, что в минувшем году защитили права более 2 тысяч обманутых дольщиков. Было расселено 11 тысяч кв.м аварийного жилья, 977 граждан получили новые квартиры; построено 2,4 миллиона квадратов жилья. Завершено строительство 29 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, 9 школ и детсадов, 7 объектов здравоохранения, 3 спорткомплекса.

Про пособия

Вице-премьер – министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова отметила, что социальная поддержка населения в этом году значительно увеличилась: деньги направлены на ежемесячные «детские» выплаты, финансирование по соцконтрактам и пособия по безработице. Более чем в четыре раза удалось снизить темпы падения рождаемости. В будущем году ключевым показателем оценки деятельности ведомства станет уровень безработицы, который вырос за год в шесть раз.

Про школы

Цифровизация образования дополнит стандартные методы обучения, но не заменит их полностью. Такую точку зрения озвучил министр образования и науки республики Айбулат Хажин. К 2023 году около тысячи башкирских школ оснастят цифровыми устройствами. Минобразование получило задачу повысить показатель ЕГЭ и наверстать упущенное в ходе пандемии.

Про здоровье

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин доложил о борьбе с коронавирусной инфекцией. За год развернуто более 6,4 тысячи коек, подготовлено 946, построено 2 инфекционных центра. На выплаты медработникам, контактирующим с пациентами COVID-19, выделено 3,8 млрд. руб. Для оперативного обслуживания граждан создан Ситуационный антиковидный центр. Однако общая смертность в регионе заметно выросла, и борьба с ней станет задачей для Минздрава на следующий год. Максима Забелина наградили орденом генерала Минигали Шаймуратова.

Про культуру

Министр культуры Амина Шафикова назвала самые яркие события года - конкурс на создание башкирского костюма «Тамга», фестиваль современной башкирской песни «Йэшлек шоу», конкурс башкирских красавиц «Хылыукай», а также выступление Башкирского театра оперы и балета в Москве. В следующем году наши «звезды» вновь будут блистать на сценах Мариинского и Большого театра России. Планируется также начать реконструкцию Русдрамтеатра и Театра кукол.

Подготовила Юлия ПАХОМОВА.