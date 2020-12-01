Подарки от Деда Мороза

Стартовали Всероссийская акция «Новый год в каждый дом», которая проходит под эгидой «Мы Вместе», и акция «С заботой о детях», реализуемая местным отделением партии «Единая Россия».

В стороне не остались и волонтеры. В костюмах Деда Мороза и Снегурочки они доставляют новогодние подарки семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, находящимся в социально опасном положении, и детям с ограниченными возможностями здоровья.

- За три дня поздравили 169 детей, - поделилась заместитель главы администрации района Алена Одинцова. - Волонтеры не сбавляют темпа: в ближайшие дни поздравим более 1000 малышей.

А кто же взял на себя роль волшебников? Специалисты комитета по физической культуре и спорту.

Елене Мурсалимовой костюм Снегурочки идет. Она не просто поздравит и вручит сладкий подарок, но и попросит спеть песенку или рассказать стих.

- Радует, что в преддверии праздника появилась возможность помочь тем, кто больше всего в этом нуждается! – призналась она.

Мужчина из спорткомитета в основном помогают физически, но вот начальник отдела Леонид Ильин как-то выступил и в роли Деда Мороза. Нарядился в костюм, приделал бороду и явился с подарком к соседям.

- Сколько радости было! - говорит он. – Мама девочки призналась, что дочка второй год ждет Морозку, и вот он явился!

Для детей эти люди дарят маленькое счастье, им за это большое спасибо!

Иван ЗАРОКОВ.