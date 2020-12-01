Из Демы – в сборную России

В Казани во Дворце единоборств «Ак Барс» прошел чемпионат и первенство России по тхэквондо (ГТФ), в котором приняли участие более 1328 спортсменов из 52 регионов. В составе команды сборной страны, которая сформирована по итогам этих соревнований и представит Россию на международном уровне есть и воспитанники районного Центра спортивной подготовки.

Так, команда Демского филиала Федерации тхэквондо в разделе хънги (формальный комплекс) заняла второе место, а в личных, парных и командных видах соревнований ребята выступили со следующими результатами: 8 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых медалей. Всего же сборная республики вернулась с 30 золотыми , 42 серебряными и 34 бронзовыми медалями.

Айлина АРСЛАНОВА.

