Сделать домашней|Добавить в избранное
 
А ты подписался на нашу газету?
 
» » Из Демы – в сборную России
Наш на все 100

Из Демы – в сборную России

Автор: cmanager от Сегодня, 11:56

Из Демы – в сборную РоссииВ Казани во Дворце единоборств «Ак Барс» прошел чемпионат и первенство России по тхэквондо (ГТФ), в котором приняли участие более 1328 спортсменов из 52 регионов. В составе команды сборной страны, которая сформирована по итогам этих соревнований и представит Россию на международном уровне есть и воспитанники районного Центра спортивной подготовки.

Так, команда Демского филиала Федерации тхэквондо в разделе хънги (формальный комплекс) заняла второе место, а в личных, парных и командных видах соревнований ребята выступили со следующими результатами: 8 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых медалей. Всего же сборная республики вернулась с 30 золотыми , 42 серебряными и 34 бронзовыми медалями.

Айлина АРСЛАНОВА.

Другие новости по теме:

Вернуться 23 0
 

Категория: Вторник

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
 
 