Ночь, улица, фонарь… Больница

По улице мчится «скорая», адрес прибытия – городская клиническая больница №13. Здесь открыт ночной амбулаторный центр диагностики и лечения (АЦДиЛ) COVID-19. Прием ведется ежедневно с 20 часов вечера до 8 утра, без выходных.

Все, кто почувствовал себя плохо поздно вечером или ночью, у кого есть симптомы этой опасной инфекции, могут обратиться сюда. Заболевших примет дежурный врач-терапевт, будет проведен первичный осмотр, сделают анализы и КТ.

Пандемия опасна для человека паническим настроением. Замечено, что человек уверенный, положительно настроенный легче переносит ковид, но как не впасть в отчаянье, когда начинаешь вдруг задыхаться? Когда тебе не хватает воздуха?

Уфимка Наталья Р. уже один раз перенесла заболевание, у нее было поражение легких более 50 процентов. Лечилась она в ковид-центре в Зубово. И вот прошло где-то то четыре месяца, она уже вышла на работу и вдруг вечером почувствовала себя плохо. Также, как и в первый раз появилась слабость, начала задыхаться. Сначала она позвонила в Ситуационный центр, где ей посоветовали обратиться в ночное отделение больницы №13.

«Я решила вызвать скорую помощь, – рассказывает Наталья. - Она примчалась так быстро, что я едва успела одеться и собрать документы (взяла недавнюю выписку из больницы). Приехали. В 20 часов вечера здесь уже выстроилась очередь из десяти человек – все в масках, кашляют… Встала чуть поодаль, жду. Меня приняли, расспросили, что случилось, удивились и посетовали, что не сделала КТ после лечения, нужно было все-таки проследить. Потом у меня взяли анализы крови, мазок из носоглотки. Сделали КТ. Результат анализа нужно было ждать в одной из трех отдельных комнат (в каждой есть кушетка и санузел). Через некоторое время мне сообщили, что легкие чистые, и отправили на машине отделения домой. Хочу отметить работу врачей и медперсонала – они все сделали оперативно, были внимательны и доброжелательны, дали подробные рекомендации к лечению. Условия в отделении созданы хорошие, все продумано, сделан ремонт. Сама атмосфера успокаивает: нет суеты, все делается четко, профессионально. Знаете, даже одно это настраивает тебя, что все будет хорошо».

Мы попросили дать комментарий в Минздраве республики.

- В ночной амбулаторный центр диагностики и лечения направляются пациенты с легкой или среднетяжелой степенью тяжести с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или с подозрением на нее, - сказали специалисты министерства.

Так же сюда могут обратиться заболевшие, если амбулаторное лечение неэффективно. Обратиться сюда можно самостоятельно, по направлению врача или быть доставленным скорой помощью. При необходимости пациенту делают ЭКГ, КТ, ОАК, биохимический анализ крови на С-реактивный белок, производится забор биоматериала (мазок) для исследования методом ПЦР. Всю информацию о течении болезни врачи передают в медицинскую организацию, к которой прикреплен больной, а ему дают рекомендации к лечению. Если его состояние тяжелое, принимается решение о госпитализации.

Мы все следим за сводками пандемии, а вопросы о здоровье уже далеко не формальны. Кажется, что тревога поселилась в нашем обществе надолго, но нужно знать, что мы не один на один с этой бедой, и обычные истории и новости о том, что делается для победы над ковидом, внушают оптимизм - рано или поздно пандемия отступит, нужно просто приближать этот момент своей верой и терпением.

Лилия ЗИМИНА.