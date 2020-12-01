Изучая прошлое

Исторический фестиваль «Древняя Уфа» прошел в третий раз, но впервые на площадке исторического парка «Россия – Моя история». Его организаторы - Фонд по сохранению культурного наследия «Самрау» и музей-заповедник «Древняя Уфа».

Здесь работали площадки с ремесленными мастер-классами, студенты вузов проходили увлекательный квест, а также были подведены итоги конкурса «Я познаю Уфу». Фестиваль был организован с учетом всех мер безопасности, а часть мероприятий прошла в режиме онлайн.

Мероприятие началось с квеста, где студенты выясняли, кто лучше знает историю города. Победила сборная команда студентов вузов Уфы с археологическим названием «Отвал». Торжественную часть праздника открыла церемония награждения участников конкурса детских рисунков «Я познаю Уфу», посвященных историческим зданиям города. Свои рисунки сохранившихся уголков города представили ученики художественных школ.

Историко-культурный проект «Я познаю Уфу» является победителем федерального конкурса президентских грантов. Проект направлен на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия Башкортостана, центральное место из которых занимает памятник археологии «Городище Уфа-II», а также памятники архитектуры нашей столицы.

Клуб исторической реконструкции устроил показательные выступления. В фойе парка развернулась настоящая средневековая битва.



Музей «Древняя Уфа» представил макет средневекового городища, сделанный на основе данных археологических раскопок. Известно, что поселение было укреплено валом высотой до 7 метров и рвом глубиной до 4 метров. Вся территория была окружена забором из стволов деревьев 15 сантиметров в диаметре. Внутри города найдены пересекающиеся улицы с деревянными мостовыми.

В центре внимания фестиваля оказалась площадка с мастер-классами. Гончары, кузнецы, ювелиры, скорняки показывали свое мастерство и делились азами профессии. Кандидат исторических наук Рида Русланова – специалист по бусам III - VIII вв. В фестивале участвует уже в третий раз. На этот раз демонстрирует способы изготовления бус, распространенные на Южном Урале в эпоху раннего Средневековья.

- Бусины делались как из одноцветного стекла, так и с использованием узоров из цветного: синего, красного, желтого. Такие бусы были дороже и ценились выше, показывали статус владелицы. Украшения часто обменивали на пушнину, соль, изделия из металла.

В качестве материала на мастер-классе используется современная полимерная глина, так как процесс это был довольно трудоемким и требовал определенного мастерства.

⠀По итогам мероприятия будет смонтирован видеофильм «Я познаю Уфу», который будет размещен на сайтах Башкультнаследия, музея-заповедника «Древняя Уфа» и в социальных сетях.

Екатерина Маркова.

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