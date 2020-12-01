Как становятся героями

В этом году урок мужества с участием Героя Советского Союза Николая Антошкина прошел в режиме онлайн.



Николай Тимофеевич – участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Родился 19 декабря 1942 года в мордовской деревне Кузьминовка Федоровского района Башкирской АССР в крестьянской семье. После окончания школы в 1960 году он работал разнорабочим и инструктором физкультуры и спорта на ТЭЦ в Кумертау.

В 1961 году Николай поступил в Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков. Проходил службу в Белорусском военном округе в разведывательном полку.

Принимал участие в авиационном обеспечении войск, задействованных в событиях 1968 года в Чехословакии. В 1969 году принимал участие в конфликте на советско-китайской границе.

В 1970-м направлен в Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина, которую окончил с отличием в 1973 году. В звании майора назначен командиром эскадрильи в Одесском военном округе.

В 1975 году получил досрочное звание подполковника и назначен командиром новоформируемого авиационного полка в Кашкадарьинской области Узбекской ССР. В 1976 году Антошкин впервые в мире провел синхронную с космическим кораблем («Союз-21», космонавты Б. В. Волынов и В. М. Жолобов) съемку земной поверхности в районе космодрома Байконур.

В июле 1979 г. - переведен на должность командира полка в Группе советских войск в Германии. С мая 1980 года по август 1981 года на должности командующего авиацией — заместителя командующего 20-й гвардейской армией.

В 1983-м окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР имени К. Е. Ворошилова. Через два года Николай Тимофеевич получил звание генерал-майор авиации.

одна из самых героических страниц его биографии – участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (1986). Первые десять дней он непосредственно руководил действиями личного состава по закрытию реактора. Совершал облеты реактора, получив при этом большую дозу облучения.



«За личный вклад в успешное проведение работ по ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции, устранение ее последствий и проявленные при этом мужество и героизм» генерал-майору авиации Антошкину присвоено звание Героя Советского Союза.

Школьники, затаив дыхание, слушали Николая Тимофеевича, который рассказал о том, что происходило в дни аварии, какими усилиями удалось потушить реактор, тем самым предотвратив катастрофу.

Ребятам было интересно узнать о детстве героя, качествах характера, которые позволили ему достойно выполнять свой долг перед Родиной. Герой ответил на все вопросы школьников. В том числе и на самый главный «Как стать достойным сыном Отечества?»:

- Учиться, трудиться и быть порядочным человеком.

Иван ЗАРОКОВ.

Корзинка

В уроке приняли участие старшеклассники Центра образования №69, школ № 98, 99, 116, 79, 80, 129, 85, 61, лицеев «Содружество» №106» и Инженерного № 83, гимназий № 82, 64, 65.