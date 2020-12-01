Полвека в ногу со временем!

Уфимскому агрегатному производственному объединению исполнилось 85! За годы существования на долю предприятия выпало немало трудностей. В Великую Отечественную заводчане вместе с воинами ковали Победу, достойно выдержали сложные девяностые годы. Но, как показывают результаты последних лет работы, столь почтенный возраст коллектив встретил не только в добром здравии, но и практически вступившим во вторую молодость: с обновленной технологией, современной продукцией, востребованной на отечественном и мировом рынках. Один из почетных и заслуженных тружеников, почти полвека своей жизни отдавших развитию «УАПО», Алексей Михайлович Андрюшенков.

«Живет на все сто, работает с полной отдачей. И так с самого первого дня», – без малейшего преувеличения отзываются о нем коллеги. И это понятно. Ведь поводов для того, чтобы лишний раз упомянуть фамилию Андрюшенкова на заводе, достаточно. Для одних он –опытный наставник, к которому всегда можно обратиться за советом, для других – надежный помощник, исполняющий все поручения на пять с плюсом.

– Чтобы добиться успеха на таком большом производстве, как «УАПО», важно иметь авторитет. Он зарабатывается не деньгами, не должностью, а многолетним упорным трудом, взвешенными поступками, порядочным отношением к коллективу и собственному труду. Каждодневные, возможно, порою незаметные для окружающих рутинные дела в результате выливаются в значимые победы, – делится Алексей Михайлович.

На завод пришел в 1978-м, после окончания Уфимского авиационного института, как многие юноши и девушки люди того поколения, по распределению. Начальник 36-го цеха «изготовления нестандартного оборудования» Максим Павлович Осипов, разглядев в подающем надежды молодом человеке профессиональные и лидерские качества, назначил мастером. Так, спонтанно еще совсем «зеленому» специалисту пришлось управлять коллективом из 27 таких же активных молодых работников, как он сам. Однако Андрюшенков не просто справлялся, а за короткий период, превзойдя все ожидания, набрался опыта и вырос до заместителя начальника цеха. А там работа не просто кипела, а бурлила: большой слесарный участок, механический, электромонтажный, на которых сотни рабочих трудились в три смены. Изготавливали специальное оборудование для собственных цехов, плюс выполняли заказы на экспорт. Заданный производственный ритм и набирающий обороты темп сбил кризис 90-х. И тут, чтобы удержаться на плаву, пришлось проявить гибкость: сократились объемы производства и количество персонала.

– Приходилось договариваться, убеждать, находить решения. Денег нет, все что возможно – оплачивали бартером. Время выдалось сложным для всех. Нужно было работать и содержать семью. Но мы выстояли, – говорит Алексей Михайлович.

Талантливого, сильного духом Андрюшенкова испытания времени сделали лишь сильнее. Преодолевая каждую ступень, он лишь «закалялся» и с большей уверенностью поднимался на следующую. В 2006-м Алексея Михайловича назначили заместителем генерального директора по производству – директором УЗЭТИ. В 2012-м перевели на должность заместителя технического директора. С 2013-го, когда предприятие вошло в холдинг «Технодинамика», работал главным инженером. С 2015 года руководит ремонтно-эксплуатационным комплексом.

– Вся сознательная часть моей жизни прошла на заводе. Переступив порог проходной один раз, я никогда не задумывался о другом месте работы. Горел желанием приносить пользу и предлагал пути решения, которые поддерживали коллеги и руководители. Добиться результатов на производстве в одиночку нельзя. В развитие завода свой посильный вклад вносит каждый. Работа одного сотрудника влияет на выполнение плана участком, цехом. И, в конечном итоге, влияет на показатели самого предприятия, его устойчивость в экономической среде – считает он.

В 2019 году Андрюшенкову Алексею Михайловичу за многолетний добросовестный труд была заслуженно вручена медаль «Трудовая доблесть» Министерства промышленности и торговли РФ.

Мария НИКОЛАЕВА.

Корзинка:

Днем рождения Уфимского агрегатного производственного объединения принято считать 7 декабря 1935 года - дату присвоения заводу в Москве литерного номера 161. Второе его рождение состоялось на башкирской земле 25 ноября 1941 года, когда на эвакуированном в Уфу предприятии была выпущена первая партия авиационных свечей зажигания. Ими комплектовался «пламенный мотор» практически каждого из 137 тысяч самолетов, выпущенных для фронта. За самоотверженный труд в период войны предприятию вручено Красное Знамя Государственного Комитета Обороны СССР, 1 409 работников завода были награждены медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». В последние годы завод заметно преобразился: ведется ремонт помещений, в цехи закуплено новое оборудование, внедряется система бережливого производства, открываются новые участки. Сегодня с гордостью можно отметить, что АО «УАПО» холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» – является одним из лидирующих предприятий по разработке и изготовлению систем электроснабжения и зажигания летательных аппаратов.