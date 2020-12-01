Пиксели в Уральских горах

До Нового года осталось менее двух недель, город преображается к празднику. Зимняя сказка сияет гирляндами, завораживает взоры ледовыми узорами и фигурами сказочных героев. Авторами этой красоты являются десятки художников, скульпторов и рабочих коммунальных служб.

Однако должно быть не только красиво, но и безопасно. На прошлой неделе перед открытием ледовых городков специальная комиссия во главе с вице-мэром города Алиной Сулеймановой объехала площади и парки столицы, где установлены горки и ледовые скульптуры.

– Сегодня мы не будем оценивать их эстетичность и уникальность, для этого состоится специальный объезд совместно со скульпторами и художниками. Для нас важно насколько безопасны территории зимних забав: устойчиво ли стоят фигуры, правильно ли сделан выпад с горки, как организован патруль Центром общественной безопасности, – предупредила она в начале рейда.

Новогодний ледовый городок, расположенный на улице Мубарякова, получил оценку «отлично» от членов городской приемной комиссии под руководством заместителя главы администрации Уфы Алины Сулеймановой.

Праздничный комплекс в этом году объединен общим ансамблем с новой аллеей Юнармейцев и разделен на 5 тематических зон с учетом возрастных особенностей детей. В одной из них созданы ледовые скульптуры, словно сошедшие с открыток советских времен, в другой - ледяные лабиринты и горки, третьей — уютная игровая зона. По периметру — ледяное ограждение в форме Уральских гор и иллюминация. Как и в прошлом году, новогодняя елка - искусственное дерево высотой в 20 метров.

- При возведении ледового городка большое внимание уделено безопасности пребывания на объекте, размещены соответствующие памятки, - рассказал глава администрации района Илвир Нурдавлятов.

Над оформлением ледяных скульптур работали художники Рафис Зайнетдинов и Алексей Макаров.

- Ледовый городок района станет самым протяженным в столице республики — 478 метров в длину, - говорит директор Службы по благоустройству района Рустем Самигуллин. - Объект уже сейчас пользуется большой популярностью у жителей района.

На улице Мубарякова продолжаются работы по строительству ледового городка. Сейчас специалисты МБУ СПБ по району устанавливают лед для создания фигур, монтируют новогоднюю иллюминацию на деревья. В ближайшие дни приступят к строительству горки. Над оформлением ледяных скульптур работают художники Рафис Зайнетдинов и Алексей Макаров.

- Сначала глыбу льда нужно установить на место, затем по заготовленным эскизам мы прорисовываем фигуры и выпиливаем их с помощью специальных инструментов. Нам – художникам очень нравится создавать своими руками сказку для наших детей, - поделились зодчие.

А пиксельная елка на Советской площади откроется сегодня и станет одной из трех основных в Уфе. Среди преимуществ интерактивных елок, помимо их многоразового использования, следует отметить мультимедийность – возможность отображения любых изображений, текста, в том числе – со звуковым сопровождением.

Высота данной пиксельной елки составляет 30 метров, диаметр основания – 12,5 метра. Ее украсит светящаяся звезда на макушке высотой 1 метр, новогодние шары различного диаметра и колокольчики золотого и красного цвета в количестве 1,5 тысячи штук.

В конструкции предусмотрены следующие световые эффекты с заполнением от макушки до основания: плавное заполнение всеми цветами радуги, отображение российского флага с имитацией движения по спирали, надпись «С Новым 2021 годом» на русском и башкирском языках, белые снежинки, соты всех цветов радуги.

Традиция установки елки на Советской площади была возрождена в прошлом году. Ранее елка и ледовый городок здесь радовали юных горожан с советских времен и до 2011 года. Именно поэтому было принято решение в тематике и стилистике данной праздничной новогодней площадки использовать мотивы оформления советской эпохи.

Ледовый городок перед Конгрес-холлом «Торатау» уже второй год украшается пиксельной елкой. Для ее обслуживания рабочие прошли специальное обучение, поэтому к ней вопросов у комиссии не возникало. А вот главный атрибут ледовой площадки – горка - вызвала некоторые вопросы по безопасности. Комиссию смутили боковые конструкции, которые построили сплошной крепостью и выход имеется только в конце.

– А ведь маленькие детишки могут и не докатиться до самого выхода и остановиться у подножия. Как им выходить: перелезать через бортики или пешком дойти до выхода по ледяной площадке? Ведь наверху его ждать не будут, а следующие могут сбить! Нет, так не годится, надо еще в двух-трех местах вырубить выходы, – заметила Алина Сулейманова.

– К открытию ледовых городков боковые ледяные ограждения горки были дополнены еще несколькими выходами. Теперь те, кому не удалось укатиться до конца, могут безопасно покинуть горку, – ответили в Управлении коммунального хозяйства и благоустройства по городу.

Алина ГАРИПОВА, Зиля БАДРИЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

Корзинка:

Ледовые городки - место, куда горожане приходят с семьями, с друзьями, большой компанией. Чтобы избежать столпотворения, в этом году администрацией города было принято решение увеличить количество ледовых площадок до 247. Если сравнивать с прошлым годом, это больше почти в три раза – тогда было всего 85.