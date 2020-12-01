Взяли инициативу

Продолжается реализация программы поддержки местных инициатив – механизм, который позволяет гражданам решать проблемы благоустройства. Она действует с 2007 года, демские активисты участвуют в ней третий год. В планах на 2021-й – реализовать не менее десяти проектов.

– Первые собрания уже завершены, инициативные группы определились с работами, – говорит начальник отдела экономики и предпринимательства администрации района Марина Шагаева. –Если в предыдущие годы большинство заявок предполагали ремонт улиц, то в этом преимущество остается за благоустройством детских и спортивных площадок.

– Квартира досталась мне от родителей. Они купили ее в начале 90-х годов, и, как рассказывает мама, их привлекло то, что жилье находится далеко от проезжей части, двор закрытый, нет сквозного проезда. Тогда на весь дом было несколько машин, проблем с парковкой не было, а сейчас ведь в каждой квартире по машине, а двора-то практически нет, – рассказывает житель дома № 14/6 по улице Левитана Марат Лутфуллин.

Посоветовавшись с жителями, они решили принять участие в программе поддержки местных инициатив, которая успешно реализуется в республике уже четвертый год. Собрание с представителями администрации уже провели, обсудили проектную стоимость и участие в финансировании жителей, сейчас идет сбор необходимой документации и остается ждать только решения.

Есть и такие активисты, которые всем поселком присоединяются к проекту. Например, жители окраины Демы, называемой Баланово, ежегодно активно принимают участие, так, в этом году заявки поступили от представителей четырех улиц. Жители трех домов по улице Гилева хотят засыпать щебнем грунтовую дорогу, что ведет к их домам.

– Хоть наши адреса и зафиксированы по Гилева, но по факту дома находятся в переулке, соединяющем ее с улицей Воеводской, то есть одна закончилась, а другая еще не началась. Весной или в дождь даже добраться до автобусной остановки, которая находится неподалеку, без резиновых сапог невозможно. Надеемся, что удастся решить эту проблему, – рассказывает активистка Руфина Вафина.

Если гилевцам достаточно щебенки, то жители двух параллельных улиц Героев войны и Серебрянка настроены более серьезно – там запланирована укладка асфальта!

– Когда обратились в администрацию с просьбой улучшить состояние дороги на нашей улице, нам посоветовали принять участие в программе поддержки местных инициатив. Собрались, посоветовались и решили, а почему бы и нет? К тому же и сумма взноса оказалась небольшая, – говорит руководитель инициативной группы Алексей Платонов.

– Живем в живописном месте, на свежем воздухе, только вот детишкам играть и спортом заниматься негде. Вот и ходят во дворы близлежащих многоквартирных домов, а это небезопасно, с учетом того, что нет тротуаров, установленных пешеходных переходов, – рассказывает Татьяна Николаевна.

Узнав о ППМИ от знакомых, которым в прошлом году удалось установить спортивную площадку на одной из близлежащих улиц, в этом году решили попробовать изменить ситуацию и сами. При поддержке программы хотят установить спортивно-игровое оборудование на площадке с искусственным покрытием.

Но выбрать место будущей площадки не так просто – надо согласовать со всеми ресурсными организациями: БашРТС, МУП «Уфаводоканал» и УГЭС, к тому же земля должна находиться в ведомстве муниципалитета.

– Программа нацелена на решение местных проблем. Активисты обсуждают, какое благоустройство необходимо. Затем совместно готовим проекты, которые отбираются на конкурсной основе по целому ряду критериев, – объясняет Марина Николаевна.

Чтобы пройти конкурс и получить субсидию, нужно набрать как можно больше баллов. А они начисляются за подготовку и агитацию, за фото-, видеофиксацию, за освещение в СМИ. Некоторые инициаторы в масштабах села, например, планируют организовать праздничные концерты, конкурсы.

Не остались в стороне и образовательные учреждения.

В прошлом году при поддержке ППМИ во дворе школы №103 оборудованы спортивные площадки с резиновым покрытием, а в этом году здесь хотят поставить ограждение вокруг нее.

– Хотелось бы, чтобы новое оборудование послужило дольше и пользовались им ученики по назначению. Сейчас в дневное время, пока ворота школы открыты, сюда может зайти любой желающий, и нет гарантии, что он будет относиться к инвентарю так же бережно, – говорит директор школы Альмира Нафикова.

Примеру своих коллег решили последовать и руководители лицея 123 и школы № 113.

Если первые хотят дополнить имеющееся оборудование дополнительными спортивными тренажерами (площадку они получили в прошлом году по тому же алгоритму), то вторым требуется полное обновление покрытия спортивной площадки.

– Начнем, как и наши коллеги, с замены резинового покрытия, чтобы уроки физкультуры можно было проводить и на свежем воздухе, а в дальнейшем, возможно, и дальше пойдем, – говорит директор Олеся Желтова.

Также на будущее поколение нацелены и проекты еще в двух заявках: жители дома №15/2 по улице генерала Кусимова хотят огородить установленную в прошлом году спортивную площадку, а родители детишек дома №66 – благоустроить детскую территорию новыми оборудованием.

– Сначала думали попасть в программу по благоустройству двора, но не удалось, решили попытать счастья в этой. Ну а то, что часть расходов ложится на наши плечи, так это даже хорошо – бережнее будем относиться, – говорит жительница дома Ирина Захарова.

Айлина АРСЛАНОВА.

Корзина

В текущем году, участвуя в республиканской программе, демчане смогли реализовать семь проектов:

– по двум из них отремонтированы дороги по улицам Гилева и Воеводской;

– проложен тротуар с ливневой канализацией по Новороссийской;

– установлено игровое оборудование для детской площадки во дворе МКД на Ухтомского, 12;

– оборудованы две спортивные площадки с резиновым покрытием на территории школы №103 и лицея №123;

– обустроена парковка по адресу ул. Грозненская, 69/2.

Подробную информацию о программе и о сроках приема проектов можно получить в отделе экономики и предпринимательства администрации Демского района ГО г.Уфа по телефону 279-12-27.