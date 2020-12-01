На проспекте Октября возле Уфимской детской филармонии прямо на глазах рождается сказка из снега и льда. Здесь уже установлена настоящая лесная красавица – пушистая и высокая, а вокруг нее из прозрачных блоков возводится замок – с башенками и узорами.

С утра и до позднего вечера здесь слышен звук электрических пил (выпиливаются узоры), работает трактор и погрузчик, разгружаются и устанавливаются прозрачные блоки, а с приходом темноты включаются прожекторы. Только и слышно: «Майна!», «Вира!», и пока здесь лучше не путаться под ногами рабочих бригады. Словом, настоящая стройка.

- Мы хотим порадовать нашу детвору чем-то удивительным. В этом году праздничное настроение особенно востребовано, - говорит ведущий специалист отдела культуры и молодежной политики администрации Советского района Лейсан Вильданова. – В городке будут горки – большая и маленькая (для малышей), лабиринт. Будет новогодняя иллюминация, ее монтаж уже завершается. Вечером елка и городок осветятся праздничными разноцветными огоньками.

Автор проекта и руководитель строительной бригады - художник Кабир Габайдуллин. Он уже третий год работает на этой площадке, и ледовый городок всегда получается по-настоящему волшебным и красивым.

- Я всегда с нетерпением жду зимы, нет, не потому что люблю холода, а потому что мне нравится работать с таким материалом, как лед. Он позволяет быстро создать задуманное, а в этом году он очень чистый и прозрачный, творить с ним – одно удовольствие. А тепло я как и все, люблю, и время от времени греюсь чаем в строительном вагончике, - говорит художник.

Каждый год выбирается новая тема, в этот раз это сказка Сергея Аксакова «Аленький цветочек». Так что родители и педагоги могут сделать сюрприз детям – привести их сюда и рассказать поэтическую историю о силе добра и душевной красоты, которые здесь зазвучат совсем по-новому. И, конечно, встречать гостей городка будут Дед Мороз и Снегурочка, а также символ года – Белый бык, и, кстати, он тоже персонаж сказки.

За возведением городка пристально наблюдают жители близлежащих домов, останавливаются, спрашивают, когда уже можно будет здесь побывать.

- Сразу видно, что делают его с душой, - говорит жительница одного из домов. – У меня двое дочек – 8 и 10 лет. Мы ходим заниматься танцами в детскую филармонию, а после всегда здесь гуляем, играем. И в этом году жду, когда городок построят, чтобы снова радовать дочек такой сказочной прогулкой возле елки. И они этого момента ждут с нетерпением.

…Бригада работает с утра и до позднего вечера. Нужно успеть к сроку – 10 декабря.

Новогодняя сказка появится также и во дворах многоквартирных домов – в районе работниками коммунально-жилищной сферы уже установлены 14 елок, и 11 - возле учреждений.

Лилия ЗИМИНА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.