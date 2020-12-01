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Степаша и Хрюша за кремлевской стеной

Автор: cmanager от Сегодня, 09:48

Степаша и Хрюша за кремлевской стенойЗима в этом году наступила на редкость красивая: деревья стоят в инее, а редкие снежинки напоминают нам - приближается Новый год!

И главная его примета – во всех уголках   города появились  елки. На площади  имени Ленина у Горсовета, на Советской площади,  у  детской филармонии и Конгресс-холла «Таратау» - уже ожила зимняя  сказка.  

Вокруг зеленых  красавиц вырастают  ледовые уголки и вот-вот  включится иллюминация. Мы побывали на нескольких новогодних площадках, чтобы окунуться в предпраздничную атмосферу.

- Горзеленхоз и Центр городского дизайна разработали общую концепцию новогодних площадок, -   говорит   начальник инспекции по контролю за содержанием и охраной зеленых насаждений Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации города  Станислав Дубовский. -  Их основная тематика -  мультфильмы советской эпохи и символ 2021 года по восточному гороскопу. К работе приступили в середине прошлого месяца, а завершить  планируем 10 декабря. Ряд площадок, как и в прошлом году, украсит иллюминация.

На площади  Ленина  у пушистой тридцатиметровой елки, привезенной из Благовещенского района, летает в воздухе снежная пыль - это работают электропилы.  Ледовый скульптор  Ким  Хабибуллин  и его помощники  наносят последние штрихи  к создаваемой сказке. Работа кипит с раннего утра и до позднего вечера. Художники и их помощники  вырезают ледяные фигуры, обустраивают горки, строят  лабиринты.

- Третий  год создаю такую зимнюю красоту, - говорит  художник.  - Работа – в удовольствие, лед -  прекрасный, пластичный  материал  для воплощений   художественных образов, только не вечен. Ким – студент УГИИ,  учится  на отделении живописи, но зимой с удовольствием  переключается на создание  скульптур изо льда.

На другом конце города  - на площади Салавата Юлаева ледовый скульптор Марсель Хафизов  создает фантазию  в стиле советской эпохи. Здесь  выросли «кремлевские стены»,  застыли  праздничные «салюты»…  А вот и старые знакомые из  детства! Приветствуют детей и взрослых  олимпийский мишка,   Степашка и Хрюша из передачи «Спокойной ночи, малыши!», герои Простоквашино, и   поражает воображение  великолепная  высокая пиксельная елка! А также  ледовые звезды,  горки, лабиринты, рамка для фотосессий. Много здесь будет развлечений.

- Работаю допоздна,  надо успеть к сроку, а погода стоит то что надо – морозная, - говорит, не отрываясь от работы, художник.

В Уфе зимняя сказка  появилась   везде, где запланировали создать ее изначально, в этом году их больше. Это  три общегородские  елки  и  16 районных. Кроме того, во дворах будут ждать детвору и взрослых  45 ледовых городков, 22 «пятачка», 52 горки, 53 елки и  45 хоккейных коробок.

 

Лилия ЗИМИНА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ

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Категория: Вторник

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