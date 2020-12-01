Степаша и Хрюша за кремлевской стеной

Зима в этом году наступила на редкость красивая: деревья стоят в инее, а редкие снежинки напоминают нам - приближается Новый год!

И главная его примета – во всех уголках города появились елки. На площади имени Ленина у Горсовета, на Советской площади, у детской филармонии и Конгресс-холла «Таратау» - уже ожила зимняя сказка.

Вокруг зеленых красавиц вырастают ледовые уголки и вот-вот включится иллюминация. Мы побывали на нескольких новогодних площадках, чтобы окунуться в предпраздничную атмосферу.

- Горзеленхоз и Центр городского дизайна разработали общую концепцию новогодних площадок, - говорит начальник инспекции по контролю за содержанием и охраной зеленых насаждений Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Станислав Дубовский. - Их основная тематика - мультфильмы советской эпохи и символ 2021 года по восточному гороскопу. К работе приступили в середине прошлого месяца, а завершить планируем 10 декабря. Ряд площадок, как и в прошлом году, украсит иллюминация.

На площади Ленина у пушистой тридцатиметровой елки, привезенной из Благовещенского района, летает в воздухе снежная пыль - это работают электропилы. Ледовый скульптор Ким Хабибуллин и его помощники наносят последние штрихи к создаваемой сказке. Работа кипит с раннего утра и до позднего вечера. Художники и их помощники вырезают ледяные фигуры, обустраивают горки, строят лабиринты.

- Третий год создаю такую зимнюю красоту, - говорит художник. - Работа – в удовольствие, лед - прекрасный, пластичный материал для воплощений художественных образов, только не вечен. Ким – студент УГИИ, учится на отделении живописи, но зимой с удовольствием переключается на создание скульптур изо льда.

На другом конце города - на площади Салавата Юлаева ледовый скульптор Марсель Хафизов создает фантазию в стиле советской эпохи. Здесь выросли «кремлевские стены», застыли праздничные «салюты»… А вот и старые знакомые из детства! Приветствуют детей и взрослых олимпийский мишка, Степашка и Хрюша из передачи «Спокойной ночи, малыши!», герои Простоквашино, и поражает воображение великолепная высокая пиксельная елка! А также ледовые звезды, горки, лабиринты, рамка для фотосессий. Много здесь будет развлечений.

- Работаю допоздна, надо успеть к сроку, а погода стоит то что надо – морозная, - говорит, не отрываясь от работы, художник.

В Уфе зимняя сказка появилась везде, где запланировали создать ее изначально, в этом году их больше. Это три общегородские елки и 16 районных. Кроме того, во дворах будут ждать детвору и взрослых 45 ледовых городков, 22 «пятачка», 52 горки, 53 елки и 45 хоккейных коробок.

Лилия ЗИМИНА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ